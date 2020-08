Dollar vor schwächerer Phase

Bislang ist das Jahr 2020 ein volatiles Jahr für die Finanzmärkte und die Devisenmärkte bilden da keine Ausnahme. Was die weitere Entwicklung des US-Dollars anbelangt, gilt es, sowohl kurz- als auch längerfristige Faktoren zu berücksichtigen: „Beide zeigen für den Dollar eher nach unten“, sagt Anujeet Sareen, Portfoliomanager bei Brandywine Global.





Der US-Dollar legte im ersten Quartal um fast neun Prozent zu, bevor er ab Mitte August fast zwei Drittel seiner Rallye zurückgab. Der Euro liegt nach einem Rückgang von fast fünf Prozent im ersten Quartal nun elf Prozent über seinen Tiefstständen vom März. Der australische Dollar fiel im ersten Quartal um 18 Prozent und hat sich seitdem um 25 Prozent erholt. Der mexikanische Peso fiel in den ersten drei Monaten um 27 Prozent und hat seitdem rund 15 Prozent aufgeholt. „Im Gegensatz zu den Währungen der Industrieländer haben die Währungen der Schwellenländer ihre Verluste noch nicht wettgemacht“, sagt Sareen.





Gründe für die Dollar-Rallye im ersten Quartal



Die Rallye des Dollars im ersten Quartal wurde von vier Faktoren angetrieben: Der erste Faktor war der Weg, den die Pandemie auf der Welt nahm. Zuerst wurde China und dann Korea getroffen und ihre Volkswirtschaften waren die ersten, die in Mitleidenschaft gezogen wurden. Als nächstes kam Europa, insbesondere Italien und Spanien. Dann erst griff die Pandemie auf die USA über, wodurch die US-Wirtschaft zunächst den Rest der Welt übertraf. „Folglich wertete auch der Dollar gegenüber den meisten Währungen auf“, so Sareen. Der zweite Faktor, der den Dollar stützte, war das höhere Niveau der US-Zinssätze im Vergleich zu anderen entwickelten Märkten und sogar zu einigen Schwellenländern. Drittens unterstützte die starke Flucht in Qualität im März die Aufwertung des US-Dollars, da sich Anleger auf die Kapitalerhaltung in Safe-Hafen-Treasuries konzentrierten. „Im Wesentlichen bot einer der sichersten Devisenmärkte der Welt die höchsten Zinssätze der Welt“, fasst Sareen zusammen.



Der vierte Faktor, der die Währungen antrieb, war sehr spezifisch: „Die Pandemie ist ein außerordentlicher Einkommensschock, der einen schweren Finanzierungsstress verursacht“, erklärt Sareen. Im Vergleich dazu war die globale Finanzkrise im Jahr 2008 weitgehend ein Finanzierungsschock: Die Finanzkrise konzentrierte sich auf ein problematisches Bankensystem und übermäßige Verschuldung. Unternehmen, Banken und Einzelpersonen verliehen zu viel Geld und die Banken waren nicht in der Lage, eine normale Kreditvergabe zu ermöglichen. „Dieses Mal waren aber nicht die Banken das Problem“, so Sareen. „Die Herausforderung war vielmehr, dass Einnahmen über Nacht wegbrachen, als die Welt im März und April einstürzte.“ Sogar Unternehmen von hoher Qualität mit bescheidenen Verbindlichkeiten hatten Mühe, genügend US-Dollar-Einnahmen zu erzielen, um ihre Schulden zu begleichen. „Es wurde verzweifelt um eine US-Dollar-Finanzierung gerangelt, um bestehende Verpflichtungen bis zu einer Normalisierung der Einnahmen zu verlängern,“ sagt Sareen.



Kurzfristige Unterstützungen für den Dollar lösen sich auf



Die Faktoren, die den Dollar bisher antrieben, haben sich mittlerweile weitgehend umgekehrt: Die Pandemie stabilisierte sich erst in Asien und Europa. Das Wachstum zog zuerst in China und Südkorea an, danach in Europa. Die Erholung in den USA hinkt hinterher und die besonders akute „zweite Welle“ in den USA verstärkt den Wachstumsrückstand zum Rest der Welt. Darüber hinaus hat die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze auf null gesenkt. „Es gibt keinen Vorteil mehr, den Dollar zu halten“, erklärt Sareen.







Abgesehen von der zyklischen Entwicklung des Dollars sind auch die längerfristigen Einflussfaktoren eine Überlegung wert. „Der aktuelle Dollar-Bullenmarkt, der 2011 begann, wurde hauptsächlich von der US-amerikanischen Wachstumsführerschaft und der Widerstandsfähigkeit der US-Leistungsbilanz gestützt“, so Sareen. Die Dominanz im Technologiebereich, insbesondere bei „weichen“ Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix und Microsoft, war ein Hauptgrund für die überdurchschnittliche Wachstumsperformance der USA. „Auch wenn die Wachstumsraten und Produktivitätszuwächse nicht so stark waren wie in den späten 1990er-Jahren und während des Technologiebooms in diesem Jahrzehnt, übertrifft die US-Wirtschaft die wichtigsten Regionen der Welt doch deutlich“, betont Sareen. „Aus diesem Grund war die Fed die einzige große Zentralbank mit Zinserhöhungen von 2016 bis 2018. Die Stärke der US-Wirtschaft war unübertroffen und andere Zentralbanken waren nicht in der Lage, eine geldpolitische Straffung in ähnlichem Umfang durchzuführen.“Der zweite Faktor ist die Widerstandsfähigkeit der US-Leistungsbilanz: Normalerweise verschlechtert sich die Außenhandelsbilanz, wenn sich die US-Wirtschaft besser entwickelt und der Dollar aufwertet, da die USA mehr importieren. Das zeigt sich am stärkeren inländischen Einkommenswachstum und billigeren ausländischen Waren. Gleichzeitig wird weniger exportiert, wodurch die USA aufgrund eines stärkeren Dollars an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. In den vergangenen zehn Jahren blieb die US-Leistungsbilanz jedoch stabil bei etwa minus zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was auf zwei Punkte zurückzuführen ist: Erstens hat sich die US-Energiehandelsbilanz in den vergangenen zehn Jahren erheblich verbessert, wodurch eine Verschlechterung der Warenhandelsbilanz weitgehend ausgeglichen werden konnte. Die materielle Zunahme der Energieproduktion aus Schiefergas und -öl hat es den USA ermöglicht, Einnahmen „auszugeben“, ohne eine Verschlechterung der Außenhandelsbilanz hinnehmen zu müssen. Darüber hinaus ist die Nettoeinkommensbilanz der USA immer noch sehr nah am höchsten Überschuss ihrer Geschichte: „Die USA nehmen mehr aus ihren Investitionen und Darlehen im Ausland ein, als sie für ihre Verpflichtungen im Ausland zahlen müssen“, so Sareen.„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gegenwärtige Dollar-Hausse durch ein stärkeres, von der Technologie angeführtes US-Wachstum und eine widerstandsfähigere Außenhandelsbilanz angetrieben wurde. Die Geschichte des Dollars könnte sich jetzt jedoch ändern“, sagt Sareen.Das erste Thema, das negativ für den US-Dollar ist, ist politischer Natur. „Die politischen Entscheidungsträger haben den Rubikon in Bezug auf die Moderne Geldtheorie effektiv überschritten“, meint Sareen. Neben einer raschen Ausweitung des Haushaltsdefizits hat die Fed ihre Bilanz entsprechend erweitert. Im zweiten Quartal wuchs das reale persönliche Einkommen in den USA so schnell wie nie zuvor. Wüsste man nicht, dass die USA die schlimmste Rezession seit fast 100 Jahren erleben, hätte das Einkommenswachstum auf einen Boom der Wirtschaft schließen lassen. Die Fed stellte alle Gelder zur Verfügung, die die Regierung für diese Unterstützung benötigte. „Die Moderne Geldtheorie ist jedoch längerfristig negativ für den Dollar“, so Sareen. Darüber hinaus führt Joe Biden, Kandidat der Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen, eine Kampagne zur Erhöhung der Unternehmenssteuern. So wie die Steuersenkung 2018 das Wachstum und den Dollar ankurbelten, wird eine Erhöhung der Unternehmenssteuern 2021 wahrscheinlich Kapitalzuflüsse in die USA verhindern und den Dollar schwächen.Unterdessen haben sich die politischen Winde in Europa und China gedreht. „Die Eurozone hat einen wichtigen Schritt in Richtung Steuerunion gemacht“, betont Sareen. Deutschland hat die Notwendigkeit erkannt, den hart getroffenen Ländern Südeuropas mit Zuschüssen und nicht nur mit Krediten zu helfen. „Dies ist eine entscheidende Veränderung für Europa, ein Schritt in Richtung fiskalische Einheit und ein positiver Schritt für den Euro.“ In der Zwischenzeit haben die chinesischen Behörden einen viel maßvolleren Ansatz gewählt, um auf die Pandemie zu reagieren. Nach der Finanzkrise 2008 und dem Zusammenbruch der Rohstoffpreise 2016 weitete China Geldmenge und Kreditvergabe rasch aus, was jedoch zu einem raschen Anstieg des Schuldenstandes und zu Fehlallokationen von Kapital führten. Dieses Mal ist China vorsichtiger vorgegangen und das Geldmengen- und Kreditwachstum hat sich langsamer beschleunigt. „Relativ gesehen ist die US-Geldpolitik im Vergleich dazu weitaus lockerer, was sich negativ auf den Dollar auswirkt“, sagt Sareen.Der zweite Punkt, der sich negativ auf den Dollar ausgewirkt hat, sind die strukturellen Auswirkungen des Virus auf die US-Wirtschaft – und hat entscheidend mit der Größe des Dienstleistungssektors zu tun. Dieser Sektor ist maßgeblich auf Interaktionen zwischen Menschen angewiesen, was größeren Spielraum für Übertragungen bietet, und die USA haben einen der größten Dienstleistungssektoren der Welt. „Anders als jede Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir derzeit in erster Linie eine Rezession im Dienstleistungssektor“, so Sareen. Wenn das Virus durch Therapien, Medikamente und letztlich einen Impfstoff zurückgehen sollte, wird sich der Dienstleistungssektor erholen und die Arbeitslosigkeit zurückgehen. Die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft werden jedoch weit über die Entwicklung eines Impfstoffs hinaus anhalten: „Wir lernen zurzeit, wie Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten können. Wir finden andere Möglichkeiten der Interaktion, bewerten den Bedarf an Gewerbeimmobilien neu und sehen, dass Restaurants auch anders betrieben werden können. Mit anderen Worten: Manche Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor werden definitiv nicht wieder besetzt werden“, sagt Sareen. Das dürfte den USA mehr schaden als Volkswirtschaften, die stärker auf die Produktion ausgerichtet sind. „Die USA werden daher möglicherweise noch länger mit einer höheren Arbeitslosenquote zu kämpfen haben, bis neue Arbeitsplätze für verschiedenen Branchen gefunden wurden.“ Das dürfte den Dollar belasten.„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Dollar mittelfristig wahrscheinlich weiter abschwächen wird“, so Sareen. „Die Entwicklung in Richtung Moderne Geldtheorie, die divergierenden politischen Veränderungen in den USA, in Europa und China und vor allem die Strukturanpassung, die für den US-Dienstleistungssektor noch vor uns liegt, werden den Dollar wahrscheinlich für einige Zeit negativ belasten.“ Zugegebenermaßen habe die US-Leistungsbilanz nicht die Erosion der Wettbewerbsfähigkeit gezeigt, die die Bärenmärkte der 1980er- und 1990er-Jahre gekennzeichnet hatten. 