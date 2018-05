Dollar Tree-Aktie: Kurse oberhalb von 95 USD wären ideal für Käufe! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Dollar Tree":

Berlin (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von LYNX Broker:



Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) unter die Lupe.



Billig-Gemischtwarenkette seit über 60 Jahren



Das Unternehmen Dollar Tree Inc. sei eine der führenden Billig-Gemischtwarenketten in den USA und Kanada. Die Artikel aus dem Sortiment von Dollar Tree seien durchweg für einen Dollar oder weniger zu erwerben. Der erste Laden sei 1953 als K&K 5&10 eröffnet worden. Erst im Jahre 1993 sei der Name Dollar Tree Stores eingeführt worden. Die Private-Equity-Gesellschaft SKM Partners habe die Kette im Jahr 1993 erworben und diese 1995 an die Börse gebracht. Jahr für Jahr sei das Unternehmen durch Akquisitionen gewachsen, unter anderem von Dollar Bill$, 98-Cent Clearance Centers, Only$One Stores, Dollar Express, Greenbacks und Deal$. Die größte Akquisition sei 2015 die von Family Dollar gewesen. Dollar Tree werde von CEO Gary. M. Philbin geleitet und habe seinen Sitz in Chesapeake im US-Bundestaat Virginia.



Produkte, Segmentierung und Dienstleistungen



Der Konzern sei in 48 US-Bundestaaten und in fünf kanadischen Provinzen aktiv und bestehe aus den zwei Segmenten Dollar Tree und Family Dollar. Mit der Akquisition von Family Dollar am 6. Juli 2015 habe Dollar Tree die Anzahl seiner Filialen erheblich gesteigert. Dollar Tree betreibe 6.650 Filialen und Family Dollar 8.185 - eine Gesamtzahl von 14.835 Filialen in den USA und Kanada. Mit einem Anteil von 49 Prozent würden im Segment Dollar Tree Verbrauchsgüter verkauft, 46,3 Prozent seien dem Bereich Variety zuzuordnen, der Spielzeug, Haushaltswaren, Geschenkartikel, Partyzubehör und mehr beinhalte. Die restlichen 4,7 Prozent würden zur Saisonware gehören. Dollar Tree führe derzeit 7.250 Artikel im Sortiment. Der Hauptanteil (75,3 Prozent) der Güter bei Family Dollar, die in den Filialen verkauft würden, gehöre zur Gruppe der Verbrauchsgüter. Weitere 8,4 Prozent seien Haushaltsartikel, 6,6 Prozent Kleider, Schuhe und Accessoires und 9,7 Prozent Saisonware und Elektronikwaren. Die Bereiche Saisonwaren und Elektronikwaren würden unter anderem Artikel für den Valentinstag, Ostern, Halloween und Weihnachten sowie Prepaid-Mobiltelefone, Services, Schulartikel und Spielzeug beinhalten. Dollar Tree verkaufe in seinen Filialen jeden Artikel für einen US-Dollar oder sogar darunter, in Kanada für 1,25 kanadische Dollar. Family Dollar verkaufe seine Produkte in einer Preisspanne von einem bis zu zehn US-Dollar.



Details zur Aktie



Die Aktien von Dollar Tree würden seit dem Börsengang am 6. März 1995 an der NASDAQ gehandelt, hätten das Symbol "DLTR" und seien in den NASDAQ 100 und den S&P 500 einbezogen. Der Blick auf die Wertpapierhistorie verrate fünf Splits im Verhältnis drei zu zwei, der letzte Split in einem Verhältnis von zwei zu eins habe 2012 stattgefunden.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier rund 87 Prozent an Wert hinzugewinnen können, während der S&P 500 rund 66 Prozent gestiegen sei. Folglich sei die Aktie von Dollar Tree gegenüber dem S&P 500 ein klarer Outperformer. Gegenüber der Performance des NASDAQ 100 sei das Wertpapier jedoch ein Underperformer, da der NASDAQ 100 im Vergleichszeitraum mehr als 132 Prozent zugelegt habe.Der größte institutionelle Aktionär sei die US-Investmentgesellschaft Vanguard mit 10,19 Prozent, nachfolgend würden sich Fidelity Management and Research Company mit 7,53 Prozent, BlackRock mit 6,04 Prozent und State Street mit 3,91 Prozent finden. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 22,46 Mrd. USD. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 116,65 USD im Hoch und 65,63 USD im Tief gekostet. Insgesamt seien rund 237,34 Mio. Aktien ausstehend.Aktuelle AnalysenDie Analysten von BMO Capital, Citigroup, Credit Suisse, Deutscher Bank, Loop Capital, MKM Partners, Morgan Stanley, Piper Jaffray und Raymond James hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von Dollar Tree angefertigt. Von den sechs Analysen mit Kurszielangabe (die Analysten von Loop Capital, Raymond James und Piper Jaffray seien eine Kurszielangabe schuldig geblieben) habe das höchste Kursziel bei 119,00 USD (Deutsche Bank vom 8. März 2018) und das niedrigste Kursziel bei 97,00 USD (BMO Capital vom 9. März 2018) gelegen. Das Durchschnittskursziel der sechs Analysen liege bei 106,17 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 94,65 USD aus dem Handel an der NASDAQ gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei Dollar Tree werde jeweils zum 31.01. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz habe für das Geschäftsjahr 2017 bei 22,2455 Mrd. USD und das betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 1,704 Mrd. USD gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 1,7196 Mrd. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 7,21 USD gelegen. Derzeit bezahle Dollar Tree keine Dividenden. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,0978 Mrd. USD ausgewiesen und die Verbindlichkeiten seien mit 9,1505 Mrd. USD angegeben worden. Das Eigenkapital sei mit 7,1823 Mrd. USD festgestellt und die Eigenkapitalquote mit 43,97 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 16,3328 Mrd. USD gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 176.100 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 22,99 Mrd. USD und 2019 24,27 Mrd. USD betragen. Das EBITDA könnte sich 2018 auf 2,60 Mrd. USD und 2019 auf 2,82 Mrd. USD belaufen, das EBIT werde für 2018 mit 1,98 Mrd. USD und für 2019 mit 2,18 Mrd. USD prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 5,64 USD und 2019 auf 6,41 USD. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 8,28 USD und 2019 von 9,21 USD testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 35,74 USD und 2019 bei 41,61 USD liegen. Die Nettoverschuldung in Höhe von 3,46 Mrd. USD 2018 könnte sich 2019 auf 2,14 Mrd. USD erheblich reduzieren.TermineDie Dollar Tree Inc. präsentiere am 31. Mai 2018 die Quartalsergebnisse für das erste Quartal.Langfristige Chartanalyse der Dollar Tree-AktieSeit Juli 2017 habe sich die Aktie von Dollar Tree in einem sauberen Aufwärtstrend aus dem Kursbereich von rund 67,50 USD hinauf auf knapp 117,50 USD entwickeln können. Anfang Februar 2018 habe eine etwas volatilere Abwärtswelle eingesetzt, die ihr Tief Anfang März im Kursbereich von rund 86,00 USD gefunden habe. Von da an habe der Wert mehrheitlich seitwärts tendiert und der Schlusskurs der letzten Handelswoche habe im Bereich von rund 95,00 USD abgelesen werden können. Die erhöhte Volatilität der genannten Abwärtsbewegung sei mittlerweile wieder in Normalbereiche übergegangen. Erneute Chancen für Käufe wären denkbar, dabei sollte jedoch das Unterstützungsniveau von 90,00 USD nicht nennenswert unterschritten werden. Ideal für Käufe wären Kurse oberhalb von 95,00 USD und ein vorerst realistisches Ziel könnte die Marke von 102,50 USD darstellen. Sollte der Wert jedoch nochmals unter 90,00 USD absacken, wäre eine erneute Abwärtsbewegung nicht auszuschließen, die Käufe uninteressant werden lasse. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:81,625 Euro +1,11% (25.05.2018, 22:25)Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:95,18 USD +0,56% (25.05.2018, 22:00)ISIN Dollar Tree-Aktie:US2567461080WKN Dollar Tree-Aktie:A0NFQCTicker-Symbol Dollar Tree-Aktie Deutschland:DT3Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Nasdaq:DLTRDie Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (28.05.2018/ac/a/n)