Dollar-Stärke macht sich breit!?

Linz (www.aktiencheck.de) - Neben zuletzt aufkeimenden politischen Unsicherheitsfaktoren in Europa und nachgebenden Stimmungsindices in der Eurozone ist es vor allem die aufgehende Zinsschere zwischen dem US-Dollar und dem Euro, welche für fallende Notierungen in EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)sorgt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

Besser als in der Eurozone zeige sich nach wie vor die Stimmungslage im Hinblick auf Investitionsbereitschaft in den USA. Eine tatsächliche Umsetzung protektionistischer Vorhaben des US-Präsidenten könnte zudem die Inflationsentwicklung stützen. Die FED-Währungshüter könnten einen zusätzlichen Zinsschritt noch im heurigen Jahr ins Spiel bringen. Mit Spannung würden die Marktteilnehmer deshalb auf die weiteren Entwicklungen in den Handelskonflikten der USA blicken. Nach kurzer Verschnaufpause notiere der EUR/USD bereits wieder unter dem Dezember-Tief bei 1,1717. Weitere Dollar-Stärke könnte das Währungspaar bis 1,1550 führen. Korrekturen bis 1,2000 könnten nicht ausgeschlossen werden. Die Volatilität könnte generell zunehmen. (25.05.2018/ac/a/m)