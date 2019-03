Dollar-Schwäche könnte Aussie helfen

Beim Währungspaar Australischer Dollar (AUD) zum US-Dollar (USD) zeichnet sich um 0,700 USD zunehmend ein Boden ab, der schon bald eine größere Trendwende hervorbringen könnte. Dazu müsste sich der Aussie gegenüber dem US-Dollar jedoch noch stärker durchsetzen.

In den Jahren 2017 und 2018 markierte der Australische Dollar gegenüber dem US-Dollar ein relevantes Doppelhoch um 0,813 USD und setzte somit den Startschuss für einen Trendwechsel. Dieser Trend bestehend seit Anfang 2018, ist noch immer intakt und wird im Chatverlauf durch eine gestrichelte Abwärtstrendlinie dargestellt. Tiefer als das Niveau von rund 0,700 USD reichten die Abgaben zuletzt allerdings nicht mehr, wobei ein Ausreißer auf 0,575 USD zu Beginn dieses Jahres anzuführen ist. Das charttechnische Konstrukt seit Oktober letzten Jahres deutet klar auf eine Bodenbildungsphase in Form eines Tripple Bottoms hin. Bis zu einem handfesten Kaufsignal und daraus resultierenden Trendwechsel ist es aber noch ein gutes Stück weit hin, insbesondere dem 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,723 USD fällt eine größere Bedeutung zu. An diesem Durchschnitt ist das Pärchen nämlich zuletzt immer wieder gescheitert. Daher lässt sich aus dem aktuellen Konstrukt auch noch keine handfeste Richtung ableiten, spekulativ könnte aber ein Long-Investment durchaus lohnenswert erscheinen.

Die bisherige Erholungsbewegung seit Anfang März präsentiert sich in einer einwelligen Kursbewegung, auch könnte bereits ein notwendiger Pullback vollzogen worden sein und nun eine zweite Kaufwelle anstehen. Diese hätte Platz bis zunächst 0,714 USD. Kann der Australische Dollar weiter überzeugen, bestünde darüber die Chance auf einen Test der runden Marke von 0,720 USD. Höher als der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,723 USD dürfte es vorläufig nicht mehr gehen, dazu wiegt dieser Widerstand einfach noch zu schwer. Mittelfristig sind erst darüber größere Long-Signale in Richtung 0,743 USD ableitbar. Ein Kursrutsch unter das Niveau von 0,704 USD würde hingegen die Annahme eines erneuten Rückläufers an die Märztiefs bei glatt 0,700 USD nähren. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Wende zu sorgen, müsste dies mit der Erwartungshaltung eines stärkeren US-Dollars und Abgaben des Aussie auf 0,680 USD einhergehen. In diesem Fall wären jedoch die gesamten Bemühungen der letzten Monate einen Boden auszubilden dahin.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,709 // 0,712 // 0,715 // 0,723 Unterstützungen: 0,706 // 0,704 // 0,700 // 0,698

Mit einem Open End TurboLong (WKN DD76AB) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Australischen Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 54,5 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 1,55 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert bei 0,698 USD platziert werden. Im Open End Turbo Long Schein ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,22 Euro. Ein Ziel nach oben könnte zunächst an dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,723 USD bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DD76AB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,15 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,697 USD

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,697 USD

akt. Kurs Basiswert: 0,70838 Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,43 Euro Hebel: 54,5

Kurschance: + 112 Prozent Quelle: DZ Bank

