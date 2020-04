Dollar-Index weiter im Aufwind

Das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) hat seine Volatilität nach den Crash-Wochen im Februar und März sichtlich verringert. Doch das aufgestellte Konstrukt kann für keine Entwarnung sorgen, vielmehr läuft der Euro derzeit auf einem sehr schmalen Grat.

Im mittel- sowie langfristigen Betrachtungszeitraum befindet sich der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Jahren in einem Abwärtstrend. Zuletzt hat die Volatilität an den Handelsplätzen wegen der Corona-Pandemie merklich zugenommen und hält die Handelsplätze weiterhin fest im Griff. Seit einigen Wochen hat sich die Situation allerdings etwas beruhigt, die Märkte laufen halbwegs wieder in geordneten Bahnen. Im Fall von EUR/USD galt die Gemeinschaftswährung vor wenigen Wochen noch als sicherer Hafen. Das Bild hat sich seit den Crash-Tiefs an den Aktienmärkten allerdings wieder unlängst gedreht, seit Mitte März läuft das Währungspaar EUR/USD in einem symmetrischen Dreieck grob seitwärts. Derartige Konstrukte treten in der Charttechnik dabei häufig als Fortsetzungsmuster auf, der Dollar-Index spricht wegen seiner intakten Aufwärtsphase für einen festeren Greenback. Noch wurde das Dreieck nicht aktiviert, die derzeitige Gratwanderung auf der unteren Begrenzungslinie könnte dies aber schon bald ändern und ermöglicht entsprechende Handelsansätze.

Paar auf der Kippe

Die Gefahr eines bevorstehenden Durchbruchs unter die untere Begrenzungslinie des symmetrischen Dreiecks nimmt mit den Abschlägen vom heutigen Handelstag merklich zu, unterhalb eines Kursniveaus von 1,0812 US-Dollar wird ein Bruch sehr wahrscheinlich und damit weitere Abschläge in Richtung 1,0768 US-Dollar. Darunter dürfte erst wieder die Marke bei 1,75 US-Dollar für temporären Halt sorgen. Falls nicht, müssten weitere Abschläge in Richtung der Märztiefs bei 1,0636 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Noch wurde das Verkaufssignal aber nicht ausgelöst, bis dahin könnte der Euro kurzfristig noch einmal in den Bereich von 1,09 US-Dollar aufwerten. Höhere Notierungen als der 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 1,0955 US-Dollar können hingegen nicht abgeleitet werden, wie der letzte Ausbruchsversuch in der letzten Woche gezeigt hatte.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0862 // 1,0896 // 1,0955 // 1,0976 Unterstützungen: 1,0825 // 1,0792 // 1,0750 // 1,0691

Fazit

Die vorgestellte Handelsidee umfasst nur einen kurzen Zeitraum, wenn die Einstiegsbedingung mit einem Bruch der Kursmarke von 1,0812 US-Dollar wie erwartet einsetzt. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 64,10 ausgestattet der Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP157T genutzt werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Strategieumsetzung und Rücklauf auf 1,0636 US-Dollar beläuft sich auf satte 100 Prozent. Orientierungshalber dürfte der Schein dann im Bereich von 2,98 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung angesetzt über dem heutigen Tageshoch von 1,0871 US-Dollar erfordert hingegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat bei 0,82 Euro. Eine engmaschige Beobachtung des Währungspaares bleibt in der aktuellen Marktphase weiterhin unerlässlich!

Strategie für fallende Kurse WKN: VP157T

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,36 - 1,37 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1003 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1003 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,0836 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,98 Euro Hebel: 64,10

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.