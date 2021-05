Dogecoin – der Wahnsinn

Der Krypto-Wahnsinn nimmt seinen Lauf und bringt mit dem Dogecoin den neuen Liebling für Trader hervor. Keinerlei Nutzen, aber er wird von Tradern und Elon Musk geliebt. Eine der beliebtesten europäischen Handelsplattformen, eToro, bietet nun nun Dogecoin an. Der Kurs der Kryptowährung katapultierte sich auf ein neues Rekordhoch.



Seit Jahresbeginn beträgt die Performance des Coins 14054 Prozent. Ether ( plus 378 Prozent) hat übrigens den Bitcoin ( plus 99 Prozent seit Jahresbeginn) deutlich hinter sich gelassen. Der Ethereum-Gründer ist nun der jüngste Krypto-Milliardär der Welt. Abgelöst vielleicht bald von den Dogecoin-Kids ? Alles zum Handel mit Doge lest ihr auf dem Blog von eToro.