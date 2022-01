Doch noch das goldene 2022

Beim kanadischen Broker TD Securities wächst die Zuversicht, dass Gold im laufenden Jahr steigen dürfte. Somit ist die Zeit für Goldaktien-Engagements gekommen

Bart Melek, Chef der Rohstoff-Strategie-Abteilung beim namhaften Broker TD Securities, kann sich vorstellen, dass die Zinserhöhungserwartungen, die derzeit am Markt vorherrschen, enttäuscht werden. „Die Möglichkeit schwacher Wirtschaftsdaten nach der Omikron-Variante und ein etwas geringerer Inflationsdruck sowie das Fehlen eines strikten Inflationsziels sind alles Faktoren, die die US-Notenbank wahrscheinlich davon abhalten werden, im März den Auslöser für eine Zinserhöhung zu drücken, wie es der Konsens zunehmend erwartet", wird Meleks neueste Aussage in seinem Edelmetallbericht vom Brancheninformationsdienst Kitco zitiert.

Derzeit geht der Markt von vier Zinserhöhungsschritten der US-Notenbank Fed aus. Weitere sollen 2023 folgen. Der erste Aufwärtsschritt soll bereits im März kommen. Doch tatsächlich könnte die Fed noch für viele überraschend die Corona-Karte aus dem Ärmel ziehen. Immerhin sieht der Arbeitsmarkt in den USA nicht so robust aus wie erwünscht. Die hohe Verschuldung des Staates sollte ohnehin eine starke Zinswelle verbieten. Damit wird auch bei steigenden Zinsen ab dem Sommer die Realrendite negativ bleiben. Das sollte gut für Gold sein. Doch da überrascht dann schon die weitere Aussage von TD Sec-Mann Melek. Denn er sieht Gold im zweiten Halbjahr eher bei gut 1600 Dollar je Unze. Auch wenn Melek ein Marktexperte ist. Kann er sich nicht auch täuschen, wie er es ja auch den anderen Marktakteuren vorhält? Fakt ist, dass negative Realzinsen in der Regel gut für Gold sind. Daher könnte es sich tatsächlich mittelfristig lohnen sich mit Engagements auch mal gegen die Meinung von einzelnen Experten zu stellen. Das könnte zum Beispiel in Form von Aktien von Unternehmen mit fundamental guten Goldprojekten geschehen. Zu denken wäre dabei mit kleinerem Einsatz, um das Risiko, dass Melek Recht behält, überschaubar zu halten, an Condor Gold oder Fiore Gold. Condor Gold besitzt das La India-Goldprojekt in Nicaragua. Prognostiziert wird für die beiden ersten Jahren eine durchschnittliche jährliche Produktion von 157.000 Unzen Gold. Fiore Gold verfügt über vier Projekte, besonders erwähnenswert ist die Pan-Mine in Nevada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/).

