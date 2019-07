Doch keine Zinssenkung in Sicht?,

Die guten Arbeitsmarktdaten wirken noch immer nach und drücken die Aktienkurse zum Wochenstart. Hatten die meisten Marktakteure doch fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Juli gerechnet in Anbetracht der Konjunkturabkühlung. Doch nun präsentiert sich der US-Arbeitsmarkt gut in Form und macht die Hoffnungen auf einen Zinsschritt von 0,5 Prozent zunichte. Einige Akteure rechnen nur noch mit 0,25 Prozent Zinssenkung, andere gar mit einer Null-Nummer. Im Juni wurden 224.000 Jobs geschaffen (Konsens: 160.000), nachdem es im Vormonat lediglich zu einem Plus von 72.000 gekommen war.Der DAX verliert am Montag um die Mittagszeit leicht auf 12.539 Punkte. Deutlicher waren die Kursverluste in Asien: Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, verlor rund zwei Prozent, der japanische Nikkei büßt rund ein Prozent ein. Auch die US-Börsen mussten am Freitag Einbußen hinnehmen, nachdem sie am vergangenen Mittwoch noch neue Rekordhochs erklommen hatten. Die Futures deuten für den Nachmittag auf weiter rückläufige Kurse bei Dow, S&P und Nasdaq hin.Gute Arbeitsmarktdaten hatten dem US-Dollar gegen Ende der Woche Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug gedrückt. Am Montag notiert die Gemeinschaftswährung wenig verändert bei 1,1220 US-Dollar.Unter Druck steht hingegen die türkische Lira. Gegenüber dem Euro fällt sie rund zwei Prozent – für einen Euro müssen nun 6,42 Lira bezahlt werden (zuvor 6,32 Lira). Am Wochenende hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Chef der Zentralbank abgesetzt und ihn durch dessen Stellvertreter ersetzt. Eine Entscheidung die im Land und von Marktbeobachtern kritisiert wird. Denn sollte der neue Zentralbankchef die Zinsen, wie von Erdogan gewünscht, weiter deutlich senken, würde dies der Lira weiter zusetzen. Kritiker sorgen sich zudem um die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank.Die Unsicherheit am Markt gibt der Feinunze Gold wieder Auftrieb, die sich auf 1.405 US-Dollar verteuert. Die Ölpreise notieren am Montag wenig verändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet 64,23 US-Dollar.In den vergangenen Tagen kamen immer wieder Spekulationen über den Umbau der Deutschen Bank auf – jetzt liegen die Pläne offiziell auf dem Tisch. Am Sonntagnachmittag hatte der Aufsichtsrat eine umfassende Neuaufstellung der Deutschen Bank beschlossen zu der auch der Abbau von 18.000 Jobs zählt. Die Bank will sich aus dem weltweiten Aktiengeschäft zurückziehen und den Handel verkleinern. Der Fokus soll zukünftig auf dem Kundengeschäft liegen. Aufgrund der Restrukturierungskosten schreibt die Bank im zweiten Quartal einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro nach Steuern. Ohne die außergewöhnlichen Belastungen gäbe es im zweiten Quartal einen Gewinn von 120 Millionen Euro nach Steuern, so die Deutsche Bank. Für 2019 und 2020 soll die Dividende ausfallen. Nach einer anfänglichen euphorischen Reaktion und Kursaufschlägen von über fünf Prozent, ist die Aktie wieder ins Minus gerutscht. Offenbar nutzen viele Anleger den Zeitpunkt um Kasse zu machen. Die Aktie hat mit dem geplanten Umbau in den letzten Wochen rund 15 Prozent gewonnen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.