Dividendenrekord in Sicht

Die Dividendensaison kommt jetzt richtig ins Laufen und Anleger könnensich die Hände reiben. In Zeiten von Niedrigzinsen sind Dividenden alsRenditebringer deutlich attraktiver geworden. Doch worauf kommt es beider Dividendenauswahl wirklich an? Die Dividendensaison steht vor derTür, sodass sich die Aktionäre auf saftige Ausschüttungen freuen können.Die 30 Dax-Konzerne schütten nämlich in diesem Jahr 32 Milliarden Euroan Dividenden aus, so viel wie nie zuvor und 8,5 Prozent mehr als 2016.Vor zehn Jahren schütteten die DAX-Konzerne gerade mal 23,5 MilliardenEuro aus. Dividenden sind ein wichtiger Renditebestandteil einesAktieninvestments. Laut einer Studie haben Dividenden in derVergangenheit rund 38 Prozent zur Wertentwicklung des MSCI Europabeigetragen.Dividendenrekord in SichtDarüber hinaus liegen die Erträge ausDividenden aktuell über dem Renditeniveau von „sicheren“ Anleihen, wiebeispielsweise der einer zehnjährigen Bundesanleihe. Laut demFondsverband BVI bieten die Dax-Firmen derzeit eine durchschnittlicheDividendenrendite von 2,5 Prozent, beim kleinen Bruder, dem MDax, sindes sogar über 3 Prozent. Deutsche Aktionäre profitieren allerdings nurbedingt von diesem Geldregen. Von den rund 32 Milliarden Euro, die inden kommenden Wochen gezahlt werden, fließen fast 20 Milliarden Euro anausländische Anteilseigner. Die größten ausländischenDividendenempfänger sind die amerikanischen Geldverwalter Blackrock undVanguard, gefolgt vom norwegischen Staatsfonds. Deutsche sind iminternationalen Vergleich, nach wie vor „Börsenmuffel“. Gerade mal neunMillionen Deutsche besitzen direkt oder indirekt Aktien, was einemBevölkerungsanteil von nur elf Prozent entspricht. Hier wandert alsoerhebliches Vermögen ins Ausland. Die Ausschüttungen, welche für dieAktionäre auf den ersten Blick wie ein warmer Geldsegen aussieht, könnenaber langfristig gesehen auch Nachteile mit sich bringen. Im Unternehmenselbst könnten die Gewinne eventuell besser angelegt sein, da derZinseszinseffekt bei einer Nichtausschüttung zum Tragen kommt. Dieserwirkt sich aber nur aus, wenn das Unternehmen die Gewinne nichtausschüttet, sondern reinvestiert und damit attraktivere Renditenerwirtschaften kann. Langfristig kann der Unternehmenswert so deutlichschneller gesteigert werden.Investoren sollten auch darauf achten, wie sich die Dividende einesUnternehmens zusammensetzt. Der Anteil der Ausschüttungen sollte imVerhältnis zum Gewinn idealerweise maximal 70 Prozent betragen. Dieeinbehaltenen Gewinne sollten zukunftsträchtig in Themen wie Forschungund Entwicklung, Akquisitionen oder organisches Wachstum investiertwerden. Entscheidend ist vor allem die so genannte Dividendenhistoriedes Unternehmens. Interessant für Dividendenjäger sind also Unternehmen,die in der Lage sind, über einen Zeitraum von vielen Jahren einegleichbleibende oder besser noch steigende Dividende zu zahlen. Genauerhinschauen sollten Aktionäre, wenn Unternehmen für dieDividendenausschüttung Tafelsilber veräußern müssen Aller„Dividendeneuphorie“ zum Trotz, sollten (Neu)anleger dennoch oder geradedeswegen wachsam sein und ein Unternehmen genauestens analysieren, bevorblindlinks Aktien gekauft werden. Neben der Dividendenrendite sind fürdas Aufspüren von guten Dividendentiteln weitere Kennzahlen wie dasKurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Cashflow zudurchforsten. So gelingt es Investoren rechtzeitig, Kapitalvernichter,wie beispielsweise die Deutsche Bank oder EON, zu identifizieren.