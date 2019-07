Dividendenindex-Zertifikat mit 25% Chance und 10% Risiko

Aktienanleger gehen üblicherweise von einem Kursanstieg der für die Veranlagung ins Auge gefassten Aktie aus. Auch die Höhe der in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen ist ein wesentliches Kriterium für die Auswahl einer Aktie. Dennoch bleibt bei jeder Aktienveranlagung ein Kapitalverlustrisiko bestehen.

Strukturierte Anlageprodukte, wie die derzeit zur Zeichnung angebotene BNP-90% Anleihe mit Cap auf den EuroStoxx® Select Dividend 30 Kursindex mit Fixkupon sind bestens dafür geeignet, um das Verlustrisiko einer Aktienveranlagung deutlich zu reduzieren.

Volle Partizipation bis zum Cap von 125%

Der am 26.7.19 ermittelte Schlusskurs der EuroStoxx® Select Dividend 30 Index (ISIN: CH0020751589) wird als Startkurs für die Anleihe fixiert. Bei 90 Prozent des Startkurses wird sich der Mindestrückzahlungsbetrag und Basispreis der Anleihe befinden. Bei 125 Prozent des Startkurses wird der Cap liegen. Unabhängig vom Kursverlauf des Index erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 2.8.20, einen Zinskupon in Höhe von 0,5 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Am 26.7.24 wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startkurs der Anleihe verglichen. Befindet sich der Indexstand an diesem Tag beispielsweise mit 50 Prozent im Plus, dann wird die Anleihe mit dem Höchstbetrag von 125 Prozent zurückbezahlt. Bei einem finalen Indexstand oberhalb des Basispreises und unterhalb des Caps und wird der Rückzahlungsbetrag zwischen 90 und 125 Prozent des Startwertes liegen.

Wenn sich der Indexstand in fünf Jahren unterhalb des Basispreises von 90 Prozent des Startwertes aufhält, dann wird die Teilgarantie der Anleihe wirksam und die Anleihe wird mit der Mindestrückzahlung in Höhe von 90 Prozent zurückbezahlt. Das maximale Verlustrisiko dieser Anleihe beträgt somit zehn Prozent.

Die BNP-90% Anleihe mit Cap auf den EuroStoxx® Select Dividend 30 Index, ISIN: DE000PZ9RAN9, fällig am 2.8.24, kann noch bis 26.7.19 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit der neuen 90% Anleihe mit Cap auf den EuroStoxx® Select Dividend 30 Index können Anleger – in den nächsten fünf Jahren - neben den jährlichen Zinszahlungen von 0,5 Prozent - bei einem maximalen Verlustrisiko von 10 Prozent zu einer Maximalrendite von 25 Prozent gelangen.

Walter Kozubek