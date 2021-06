Dividenden: Stabiler Geldregen

In Deutschland ist die Dividendensaison nahezu beendet. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Bei einigen DAX®-Konzernen wie Siemens oder Bayer kam es zu Kürzungen. Schuld daran sind vor allem die Belastungen durch die Corona-Krise. Aber so schlimm, wie es von manchem Marktteilnehmer im Vorfeld erwartet wurde, fällt der Geldregen nicht aus. Auf Basis der Dividendenvorschläge hat sich die Ausschüttungssumme der 30 DAX®-Unternehmen in diesem Jahr sogar leicht erhöht – von 33,6 Milliarden Euro auf 34,0 Milliarden Euro (Quelle: Refinitiv).

Dass die Aktionäre keine größeren Abstriche machen mussten, hat mehrere Gründe: Zum einen haben viele Unternehmen angesichts der zu erwartenden Corona-Belastungen die Dividende bereits im Vorjahr gesenkt. Zum anderen sind große Aktiengesellschaften bestrebt, eine möglichst stabile Dividendenpolitik zu betreiben. Das heißt, sie versuchen auch bei (moderat) rückläufigen Gewinnen die Ausschüttung zumindest auf gleichem Niveau zu halten (Beispiel BASF).

Und drittens: Einigen Unternehmen gelang es auch in der Krise, den Gewinn zu steigern und die Aktionäre mit höheren Dividenden daran teilhaben zu lassen. In diese Kategorie fällt zum Beispiel der Softwarekonzern SAP.

