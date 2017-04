Dividend Aristocrats – Geballte Rendite für Anleger

Das Thema Dividende spielt für viele Anleger eine wichtige Rolle. Besonders im Fokus stehen dabei die sogenannten “Dividend Aristocrats”. Dabei handelt es sich um substanzstarke Titel, die über lange Zeiträume hinweg ihre Dividendenausschüttungen jedes Jahr erhöhten oder zumindest konstant halten konnten. Solche Indizes gibt es für die USA und Europa. Mit einem neuen Produkt (DM1DVA) , dem DividendenAdel-Zertifikat, bietet X-markets nun Zugang zu einer Dividendenstrategie, die nach speziellen Kriterien ausgewählte, erfolgreiche und ausschüttungsstarke Unternehmen enthält.

Berechnungen von Ned Davis Research zeigen, dass starke Dividenden-Werte einen echten Mehrwert bieten. Im Untersuchungszeitraum 1972 bis 2012 haben die Aktien im US-Index S&P 500 pro Jahr um durchschnittlich 6,94 Prozent zugelegt. Wenn Anleger nur die Aktien aus dem S&P 500 ausgewählt hätten, die eine Dividende ausschütten, wäre der Gewinn pro Jahr auf 8,67 Prozent gestiegen. Wenn die Anleger noch einen zusätzlichen Filter eingebaut und nur Aktien von Unternehmen ausgewählt hätten, die regelmäßig die Dividende erhöhen, wäre der Gewinn auf 9,48 Prozent pro Jahr gestiegen.

Für langjährig kontinuierlich Dividende zahlende Unternehmen hat Standard & Poors (S&P) eine eigene Indexreihe für verschiedene Märkte (USA, Brasilien, Europa) geschaffen und somit einen aussagekräftigen Maßstab für dividendenstarke Unternehmen kreiert. Es kommen nur Aktien infrage, die jahrelang ihre Dividendenzahlungen konstant gehalten oder erhöht haben, was ein wesentlich besseres Auswahlverfahren ist, als lediglich die aktuelle Ausschüttungshöhe als Kriterium heranzuziehen.

Um in den S&P 500 Dividend Aristocrats-Index zu kommen, muss die Dividende 25 Jahre lang mindestens stabil gewesen sein. Konzerne wie Coca-Cola und Procter & Gamble schütten sogar seit mehr als 50 Jahren regelmäßig mehr Geld an ihre Aktionäre aus. Beim S&P Global Dividend Aristocrats reichen zehn Jahre aus. Der Index bildet 102 globale Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Global BMI Index ab.

Jedoch gibt es noch weitere Kriterien, die gewährleisten, dass es nicht zu Klumpenbildungen kommt. Zum einen ist das Maximalgewicht eines Titels auf drei Prozent beschränkt. Die Top-Ten-Titel haben daher auch nur ein Gewicht von 16,5 Prozent. Einzelne Länder und Sektoren dürfen maximal 25 Prozent ausmachen und die Anzahl der Titel aus einem Land ist auf 20 begrenzt. Am höchsten gewichtet sind die USA, gefolgt von Kanada.

Anleger, die auf Dividenden setzen möchten, können in dividendenstarke Unternehmen in unterschiedlichsten Märkten investieren, hierzu stehen verschiedenste Indizes zur Verfügung. Beispielsweise hat die Deutsche Börse den DivDAX-Index bzw. den DAXplus Maximum Dividend-Index (Performance) aufgelegt, Standard & Poor‘s z.B. den S&P 500 Dividend Points Index, den S&P 500 Dividend Aristocrats (25 Jahre in Folge), den S&P Global Dividend Aristocrats (10 Jahre in Folge) und den S&P Europe 350 Dividend Aristocrats (10 Jahre in Folge), ebenso bietet DowJones eine Reihe von Dividenden-Indizes an.

