Diversifizierung muss sein – auch bei Goldaktien

Das Vermögen sollte über verschiedene Anlageklassen breit gestreut sein, das ist Diversifizierung

Um das Verlustrisiko in einem Portfolio zu mindern, sollten verschiedene Anlageklassen, Branchen und auch Regionen gewählt werden. Nach wie vor hapert es in vielen Portfolios daran. Gerade wenn wie jetzt diverse Marktunsicherheiten gegeben sind. Wer jetzt nach dem Aufschwung des Goldpreises nach Goldgesellschaften Ausschau hält, der sollte sich auch verschiedene Länder anschauen.







In Afrika, beispielsweise in Simbabwe gibt es mit Caledonia Mining ein erfolgreiches Goldunternehmen. Mit einem starken Wachstumsprofil ausgezeichnet, produzierte Caledonia Mining im Jahr 2018 rund 54.500 Unzen Gold auf seiner Blanket-Goldmine bei Gesamtkosten von 802 US-Dollar je Unze. Da einheimische Investoren beteiligt sind, gelingt das profitable Fortkommen des Unternehmens im nicht immer einfachen Simbabwe ohne Probleme.







Aber auch in einer ganz anderen Region, in Guatemala etwa, gibt es Goldprojekte. So wie das Cerro Blanco-Goldprojekt (bis zu 19,9 Gramm Gold und bis zu 281 Gramm Silber je Tonne Gestein) von Bluestone Resources. Guatemala besitzt die größte und leistungsstärkste Volkswirtschaft in Mittelamerika. Laut der abgeschlossenen Machbarkeitsstudie wird die Mine im Schnitt 146.000 Unzen Gold jährlich produzieren und sie befindet sich im Alleinbesitz von Bluestone Resources.







Diversifizierung ist also nötig, der Zweck ist klar. Werden mit einem Investment Verluste eingefahren, kann dies durch Gewinne mit einem anderen Investment wieder ausgeglichen werden. Dies führt zu einer Verringerung des Investmentrisikos. Dass dies funktioniert, wurde bereits 1952 durch Harry Markowitz bewiesen, was ihm auch den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften einbrachte. Und dies hat bis heute Gültigkeit.







