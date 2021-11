Diversifizierung bei der Vermögensanlage

Um der Geldentwertung zu entgehen, sollten Anleger klug handeln und auf Diversifizierung achten

Ein gut diversifiziertes Portfolio verteilt die Risiken auf verschiedene Risikoträger. Mit Festgeld und Sparkonten sind keine Erträge mehr zu erzielen, aber der Kaufkraftschwund sollte möglichst ausgeglichen werden. Einerseits ist ein hoher Ertrag bei der Vermögensanlage gewünscht und andererseits ist die Risikobereitschaft miteinzukalkulieren. Ausgeglichenheit ist das Zauberwort. Wer jetzt auf Gold setzen möchte, denn die Aussichten stehen gut für höhere Goldpreise – Risiken und Unsicherheiten bestehen, die Corona-Pandemie ist präsent, viele Staaten haben sich hoch verschuldet – dann sollten Royalty-Unternehmen nicht vergessen werden. Denn sie bringen Diversifizierung schon allein aufgrund ihres Geschäftsmodell mit.





Mit Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen verdienen die Royalty-Gesellschaften ihr Geld. Sie finanzieren Bergbauunternehmen und bekommen dafür entweder physisches Metall als Barzahlung oder einen ausgehandelten Prozentsatz. Das dem Bergbau innewohnende operative Risiko liegt auf Seiten der Bergbauunternehmen, nicht bei den Royalty-Gesellschaften. Oft besitzen diese eine große Zahl an Vereinbarungen, wobei die Projekte noch in der Exploration befindlich sind oder schon produzieren. Meistens geht es um Gold und Silber dabei. So erhält der Anleger bei einem Investment in eine Royalty-Gesellschaft eine breite Risikoverteilung.





Zu den Royalty-Unternehmen gehört Osisko Gold Royalties. Gut 160 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen sind im Portfolio des auf Nord- und Südamerika ausgerichteten Edelmetall-Lizenzunternehmens. Rekordumsätze und hohe Cashflows führten zu einen Dividendenerhöhung von zehn Prozent im dritten Quartal. Die Gold Royalty Corp., ein weiteres Royalty-Unternehmen, wurde von GoldMining gegründet. GoldMining selbst besitzt diverse Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord-, Süd- und Mittelamerika.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties und GoldMining.







