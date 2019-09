Diversifikation durch Royalty-Unternehmen

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Da bieten sich Investments in Royalty-Unternehmen an

Das Brokerhaus Canaccord Genuity hat sich vor nicht langer Zeit umfassend zu den Vorteilen von Royalty-Unternehmen geäußert. Lizenzen sind Nutzungsgebühren, damit das Recht einen gestimmten Prozentsatz einer Produktion zu erhalten. Das besondere Plus ist, dass das Bergbaurisiko nicht bei der Royalty-Gesellschaft liegt, sondern beim Partnerunternehmen. Als Ergebnis stufte Canaccord Genuity die Aktien aller sechs großen Konzerne mit „Kaufen“ ein. Unter den Konzernen befand sich auch beispielsweise Osisko Gold Royalties.

Osisko Gold Royalties ist eine Edelmetall-Lizenzgesellschaft. Die Risikostreuung wird durch mehr als 135 Lizenzgebühren, Edelmetallabnahmen und Streams erreicht. Im zweiten Quartal erzielte Osisko Gold Royalties einen Umsatz von 98,38 Millionen US-Dollar. Das ist der höchste Umsatz seit dem zweiten Quartal 2018, ein Quartal mit einem Höchstumsatz von 104,75 Millionen US-Dollar.

Der stark gestiegene Goldpreis ist natürlich ein großes Plus für Royalty-Gesellschaften, die im Goldbereich positioniert sind, so wie auch Osisko Gold Royalties. Und angesichts des US-Dollars und der allgemeinen Marktsituation ist ein noch höherer Goldpreis durchaus denkbar. An dem dann Royalty-Unternehmen, ohne ein eigenes Risiko eingehen zu müssen, profitieren.

Präsident Bryan Coates von Osisko Gold Royalties erklärte kürzlich „Wir glauben, dass der Goldpreis weiterhin stark bleiben wird. Wenn man ein wenig geopolitische Spannung hinzufügt, hat er alle guten Voraussetzungen, um wieder Rekordhöhen zu erreichen“.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



