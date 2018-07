Diverse Rohstoffe zeigen sehr ernste Signale!

Während die Anleger an den Aktienmärkten auf die Quartalszahlensaison schauen und dabei klare Gewinnnachrichten erwarten, zeigt sich an den Rohstoffmärkten ein anderes Bild. Hier werden die Ängste hinsichtlich des Handelskriegs bei einigen Rohstoffen besonders deutlich.Als eines der wichtigsten Exportgüter der USA reagiert der Sojabohnenpreis natürlich entsprechend sensibel auf Handelsstreitigkeiten. Der Kurs selbst befindet sich seit der Zuspitzung des Handelskonflikts Anfang Juni auf einer klaren Talfahrt und hat seitdem mittlerweile bereits über 20 Prozent an Wert eingebüßt, davon alleine in der vergangenen Woche noch einmal fast fünf Prozent.Daneben können sich natürlich die ebenfalls direkt betroffenen Industriemetalle wie Aluminium (seit dem Jahreshoch bislang ca. 17 Prozent Verlust) oder auch Kupfer (seit Anfang Juni rund 17 Prozent Verlust) dem Verkaufsdruck nicht entziehen. Da von dieser Seite aktuell keinerlei Signal einer Entspannung sichtbar ist, dürfte eine weitere Talfahrt bei diesen Rohstoffen nicht überraschen.US-Präsident Trump macht die OPEC für den Preisanstieg verantwortlich, der aber in erster Linie auf den Konflikt der USA mit dem Iran zurückzuführen sein dürfte. Hier herrscht aber noch erhebliches Konfliktpotenzial vor, das den Ölpreis in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal sehr deutlich nach oben schießen lassen könnte. Sollte der Iran dabei das Nadelöhr in Form der „Straße von Hormus“ schließen, dürfte der Ölpreis erneut extrem stark nach oben schießen. Immerhin läuft durch diesen Seeweg ein sehr erheblicher Anteil des verschifften Rohöls. Damit hat der Iran bereits offen gedroht und auch die USA haben dieses Szenario durchaus im Fokus. Ein derartiger Anstieg des Schwarzen Goldes dürfte der weltweiten Konjunktur aber komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Bereits jetzt versucht Trump durch ein Anzapfen der strategischen Reserven den Ölpreis auf einem günstigen Niveau zu halten, was sich in den USA besonders in der aktuellen „driving season“ bemerkbar macht. Insgesamt vernichtet der hohe Ölpreis aber auch den durch die Steuerreform des US-Präsidenten angetriebenen Aufschwung, womit beim normalen US-Bürger unter dem Strich deutlich weniger Geld ankommt. Gerade diese Einflussfaktoren sind zuletzt beim Blick auf den Handelsstreit mit China etwas in den Hintergrund gerückt, könnten sich aber in absehbarer Zeit umso mehr bemerkbar machen. Aus diesem Grund bietet es sich ganz besonders an, die erwähnten Rohstoffe und dabei speziell den Ölpreis im Auge zu behalten.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.