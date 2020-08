Disney bricht nach oben aus

Disney startet an der Börse durch - und das auch zu Recht! Denn der Entertainment-Konzern hat in dieser Woche hervorragende Quartalszahlen präsentieren können. Statt eines erwarteten Verlustes von 0,64 Dollar je Aktie präsentierte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 Dollar je Aktie. Und das, obwohl die Folgen der Corona-Pandemie - insbesondere die Schließung der Themenparks - immer noch nicht abgearbeitet sind.



Als Wachstumstreiber fungiert das eigene Videostreaming-Angebot Disney+, das im vergangenen Jahr an den Start ging und sich inzwischen als größter Konkurrent zu Marktführer Netflix positioniert hat. Wobei die Zahlen, die Disney für seinen Dienst jetzt präsentierte, geradezu sprachlos machen. Denn inzwischen konnte man rund 60 Millionen Abonnenten gewinnen. Damit steht Disney bereits dort, wo man eigentlich erst in vier Jahren sein wollte. Entsprechend gibt es inzwischen vom Streamingdienst auch schon positive Beiträge zum Gesamtergebnis.





Wie kann es weitergehen? Die entscheidende Frage wird sein, ob die Sonderkonjunktur, die durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Aufforderungen, zu Hause zu bleiben, nachhallen wird. Sprich, ob die Abonnenten dann bei der Stange bleiben und auch nach Corona weitere Nutzer gewonnen werden können. Auf aktueller Basis ist Disney ganz klar die Nummer zwei im Streaming-Sektor und das wird auch an der Börse honoriert.So konnte die Aktie in den letzten beiden Handelstagen deutlich zulegen und inzwischen auch wieder ihre 200-Tage-Linie nach oben hin durchbrechen. Das sollte Anschlusskäufe nach sich ziehen. Entsprechend positiv sind wir hier für weitere Gewinne gestimmt und würden hier eine entsprechende Positionierung empfehlen.

