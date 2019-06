Disney: Im Kino klingelt die Kasse

Marvels Avengers ist an der Kinokasse sehr erfolgreich. Es befinden sich weitere Blockbuster in der Pipeline. Wie ein Call-Optionsschein auf die Disney-Aktie mit einem Basispreis bei 120 US-Dollar und einer Fälligkeit im März von steigenden Notierungen profitieren könnte.

Disney befindet sich auf Expansionskurs: In den USA startete Disney seinen Streamingdienst Disney Plus bereits. Ab Herbst soll dieses Angebot auch in Deutschland verfügbar sein. Bislang liefen Star Wars, die Marvel-Reihe und andere Disney-Produktionen vorrangig bei den Konkurrenten.

Mit dem Start von Disney Plus war zu befürchten, dass die Streaming-Anbieter wie Netflix, Sky und Amazon diese Inhalte und die FOX-Produktionen verlieren könnten. Jedoch einigte sich Netflix in den USA auf einen Deal mit Disney, die Inhalte den Nutzern weiterhin, aber viel später anbieten zu können.

Auch an der Kinokasse klingelt es bei Disney. Nur vier Wochen nach dem Kinostart ist Avengers: Endgame der zweitbeste Film seit Bestandsaufnahme. Weltweit erzielte er bereits eine Einnahme von 2,63 Milliarden US-Dollar und wird nur von Avatar mit 2,79 Milliarden US-Dollar übertroffen.

Doch seit der Übernahme großer Teile von 21th Century Fox für 71,3 Milliarden US-Dollar gehört auch dieser Steifen nun zum Disney-Konzern. Deshalb plant Disney vier Avatar-Filme, die zwischen 2021 und 2027 in die Kinos kommen könnten. Zudem verdient Disney auch am Merchandising.

Noch in diesem Jahr stehen Toy Story 4, ein neuer Spider-Man-Film, König der Löwen, Frozen 2 und ein neuer Star-Wars-Teil bevor. Solche Blockbuster in der Pipeline zu haben, sorgt für Fantasie. Die zeigte sich mit einem Plus in der Aktie von 25 Prozent seit Jahresbeginn, in der Spitze sogar 30 Prozent.

Disney (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Im April schoss die Disney-Aktie mit einer Kurslücke zwischen 118 und 126 US-Dollar deutlich nach oben und erreichte in der Folge Ende April ein Hoch bei 142,37 US-Dollar. Anschließend gaben die Notierungen nach, stabilisierten sich aber an einer Unterstützung bei 131 US-Dollar.

Von dieser Unterstützung aus könnte nun der nächste Angriff auf höhere Kurse starten. In den letzten Tagen zeigten sich bereits steigende Notierungen, wobei das erste Ziel das genannte Hoch sein könnte. Sollte die Aktie das bisherige Hoch überwinden, wären auch höhere Notierungen denkbar.

Disney (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,44 // 142,37 Unterstützungen: 130,78 // 126,36

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Disney-Aktie ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ST0469) profitieren. Dieser Optionsschein könnte eine Rendite von 77 Prozent erzielen, sofern die Aktie bereits bis Laufzeitende am 20.03.2020 auf 160 US-Dollar steigt.

Sollte sie höher steigen oder das Ziel früher erreichen, wäre auch eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie um 142,60 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Falls am Bewertungstag die Aktie unter 120 US-Dollar schließt, endet der Optionsschein wertlos.

Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Anfangs könnte diese spekulative Idee im Optionsschein mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs von 1,50 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt dadurch 3,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: ST0469

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,99 - 2,00 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 120,00 US-Dollar

Basiswert: Disney



akt. Kurs Basiswert: 137,21 US-Dollar Laufzeit: 20.03.2020

Kursziel: 3,54 Euro Omega: 4,6

Kurschance: + 77 Prozent Quelle: Société Générale

