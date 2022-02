Discovery Silvers 2022er Erfolgskoordinaten

Satte 25 Millionen CAD wird Discovery Silver dieses Jahr in die Hand nehmen, um sein MEGA-Silber-Projekt bis 2023 über eine endgültige Machbarkeitsstudie in Richtung Minenbau voranzutreiben.





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei diesem gewaltigen Bohrprogramm sollen insgesamt 55.000 Bohrmeter auf Discovery Silvers (WKN: A2DW38) mexikanischen Flaggschiff-Projekt zurückgelegt werden. Mit etwa 30.000 m entfällt mehr als die Hälfte auf die Ressourcenerweiterung. Primäres Ziel ist dabei ‚La Ceniza‘. Hierfür nämlich ergaben historische Bohrungen eine nordöstliche Fortsetzung der Mineralisierung, die in Discovery Silvers aktualisierten Mineralressourcenschätzung aus dem letzten Jahr als niedrig- bis mittelgradige Ressourcen eingestuft wurden.

Insgesamt sollen auf ‚La Cerniza‘ 14 Bohrungen gebohrt werden, um die mineralisierten Erweiterungen in der Tiefe, vor allem in Richtung Nordost, und die hochgradigen Adern ‚Josefina‘ und ‚Todos Santos‘ zu erproben. Sowohl ‚Josefina‘ wie auch ‚Todos Santos‘ hatten bereits im vergangenen Sommer großartige 404 g/t Silberäquivalent über 25,50 m bzw. durchschnittlich 558 g/t Silberäquivalent über 2,10 m geliefert.

Aber auch die Exploration der fünf im näheren Umfeld gelegenen, aussichtsreichen Ziele ‚Sanson‘, ‚Dos Mil Diez‘, ‚Molina de Viento‘, ‚Porfido Norte‘ und ‚La Perla‘ stehen auf dem ‚Cordero‘-Ressourcen-Erweiterungsplan von Discovery Silver. Damit wird in praktisch jede Richtung das Wachstum der Ressource gezielt vorangetrieben.





Abschluss der Vormachbarkeitsstudie!

Bis zum Ende des laufenden Jahres will Discovery Silver seine Vormachbarkeitsstudie für das ‚Cordero‘-Projekt abgeschlossen haben. Diese zielt zum einen auf die detaillierte Optimierung der Abbauraten zu Beginn der Lebensdauer und zum anderen zur Aufwertung des Minenplans ab. Allein hierfür sollen 17.000 Bohrmeter rund um die in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie untersuchten Grube zurückgelegt werden. In Summe soll die Kapazität der Verarbeitungsanlage stufenweise erweitert und die Kapitaleffizienz auf ein maximales Level gehievt werden.

Wir erinnern uns an dieser Stelle noch einmal an die Veröffentlichung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung vom Dezember 2021, die der Mine eine 16-jährige Lebensdauer mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 26 Millionen Unzen Silberäquivalent bescheinigt.

Je optimaler der Prozess eingestellt wird und je höher der Minenplan aufgewertet wird desto effizienter kann auch der Abbau und die Verarbeitung laufen was die Produktivität und Gewinnmarge erhöht. Umso schneller wird sich schlussendlich ‚Cordero‘ amortisieren.

Auch auf Nachhaltigkeit und Sicherheit setzen!

Neben den „harten“ Fakten, die Discovery Silver in Sachen Projektentwicklung schaffen wird, setzt das Unternehmen gleichzeitig auch auf das Erreichen ebenso wichtiger Nachhaltigkeitsziele. Dazu gehört die ‚Clean Energy Certification‘, ein Umweltprüfungsprogramm der mexikanischen Bundesregierung. Da Discovery diesbezüglich absolut konform arbeitet, rechnet das Unternehmen mit dem Erhalt dieses wichtigen Zertifikats schon im 4. Quartal dieses Jahres.

Neben der Nachhaltigkeit spielt auch die Arbeitssicherheit auf der zukünftigen Mine eine große Rolle, da Discovery auch die Auszeichnung „Sichere Industrie“ der mexikanischen Regierung erlangen will. Um auch dieses Ziel zu erreichen, werden bis Ende des Jahres ungefähr ein Drittel der entsprechenden arbeitsrechtlichen Vorschriften erfüllt sein, um dann 2023 vollständig konform zu werden.

https://www.youtube.com/watch?v=cPLrVyqwY8s&t=8s





Fazit: Finanziell gut ausgestattet auf zweigleisiger Erfolgsspur!

Taj Singh, Präsident und CEO von Discovery Silver (WKN: A2DW38), schaut nicht nur im Hinblick auf den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie in diesem Jahr zuversichtlich nach vorne, sondern auch, weil die vergangenen Ergebnisse so großartig waren und daran weiter angeknüpft werden kann.

Mit einem komfortablen Bargeldbestand per Ende 2021 von 70 Mio. CAD ist das Unternehmen bestens finanziert, um auch die nächsten geplanten Meilensteine problemlos zu erreichen. Das Budget in Höhe von 25 Mio. CAD kann problemlos gestemmt werden und wird dazu beitragen, gleich drei Ziele zu erreichen:

1) Die endgültige Machbarkeitsstudie zur Bauentscheidung für ‚Cordero‘ herbeizuführen,

2) die Studien zu finanzieren, um noch mehr Risiko aus dem Projekt zu nehmen und last but not least

3) die weiteren Explorationsarbeiten massiv voranzutreiben, um die ‚Cordero‘-Ressource weiterhin signifikant zu erweitern.

Wir sehen, auf allen Ebenen geht es bei Discovery Silver (WKN: A2DW38) in Siebenmeilenstiefeln vorwärts, was auch weiterhin zu einem starken Newsflow mitunter deutlichen Kurssteigerungen führen sollte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Bilderquelle: Discovery Silver

