Discovery Silver – jetzt ist es amtlich! ‚Cordero‘ ist ein hochprofitables Projekt!

Dass es sich bei dem Silber-Projekt ‚Cordero‘ um ein Projekt im Weltklasseformat handelt, war uns spätestens mit der Vorlage der wirtschaftlichen Erstbewertung klar! Aber es kommt noch besser!

die in Toronto beheimatete Discovery Silver (WKN: A2DW38), mit seinem TOP-Silberprojekt in Mexiko, konnte in der am 30.11.2021 veröffentlichten vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung selbst bei äußerst konservativ gewählten Rohstoffpreisen, von nur 22,- USD je Unze Silber, 1.600,- USD je Unze Gold, 1,- USD je Pfund Blei und 1,20 USD je Pfund Zink, mit einem hervorragenden Internen Zinsfuß (‚IRR‘) von 38,2 % auftrumpfen.

Quelle: Discovery Silver

Mit der jüngsten Meldung gab das Unternehmen nun bekannt, dass der dazugehörige technische Bericht mit dem klangvollen Namen „Preliminary Economic Assessment of the ‚Cordero Silver‘-Project Chihuahua State, Mexico“, als National Instrument 43-101 konformes Dokument auf SEDAR hochgeladen wurde.

Beim hochwertigen National Instrument 43-101-Standard handelt es sich bekanntlich um die wichtigste kanadische Richtlinie zur Bewertung von Ressourcen, die inhaltlich sehr strengen Auflagen unterliegt. Die Einhaltung der dortigen Vorgaben führt letztlich dazu, dass die Ressource als nachgewiesen gilt.

Das sowohl für Investoren wie auch für Unternehmer wichtigste Kriterium ist selbstverständlich die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Noch kann man sich vermutlich kaum vorstellen, welche Hebelwirkung sich bei steigenden Metallpreisen einstellen und die Wirtschaftlichkeit des schon jetzt hochwirtschaftlichen Projekts ganz schnell in noch ganz neue Sphären schießen wird.

Quelle: Discovery Silver





Zudem besticht Discovery Silvers Projekt mit einer Minen-Lebensdauer von schon jetzt stolzen 16 Jahren, bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 26 Millionen Unzen Silberäquivalent. Und diese können sogar extrem günstig zu nur 12,34 USD pro Unze Silberäquivalent produziert werden.

Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich die geringe Kapitalintensität, welche mit lediglich 368 Millionen USD für die anfänglichen Erschließungskosten anfallen. Denen steht quasi eine „Express-Amortisation“ von lediglich zwei Jahren nach Steuern gegenüber! Und das schon bei den oben genannten sehr konservativen Preisannahmen der Rohstoffe.

Fazit:

Discovery Silver (WKN: A2DW38) schreitet bei seiner weiteren Entwicklung auf seinem ‚Cordero‘-Projekt unaufhaltsam in Siebenmeilenstiefeln voran und ist damit auf dem besten Weg, dieses schon in naher Zukunft in eine hochprofitable Tagebau-Silbermine zu transferieren! Mit einem derzeitigen Cash-Bestand von rund 70 Mio. CAD ist das Unternehmen dafür schon sehr gut aufgestellt.





