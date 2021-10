Discovery Silver - Sehr gute Rückgewinnungs- und TOP-Bohrergebnisse!

So wird eine hochprofitable Mine Realität! Beste Ausbringungsraten und hochgradige Bohrergebnisse wie am Fließband!





gleich zwei Spitzennews kann Discovery Silver (WKN: A2DW38 / TSX-V: DSV) mit der Bekanntgabe seiner Test- und Bohrergebnisse präsentieren. Diese umfassenden Testarbeiten, die bisher bei ‚Cordero‘ durchgeführt wurden, lieferten wahrlich hervorragende Ergebnisse, zu dessen Sulfid-Flotationsversuchen folgende Spitzenwerte erreicht wurden:

Silber, Blei und Zink konnten jeweils mit hohen prozentualen Anteilen von 80-89 %, 83-91 % respektive 81-90 % gewonnen werden. Damit wurden zunächst alle wichtigen Testarbeiten an aussichtsreichen Gesteinsarten abgeschlossen, da zweifelsfrei erwiesen ist, dass der Gehalt an hochwertigen und verkaufsfähigen Konzentraten bestätigt wurde.



Aber auch die Oxid- und Übergangszyanidierungstests waren auf Anhieb mit Gewinnungsraten von 54-80 % beim Silber und 61-75 % beim Gold schon im groben Brech-/Mahlgrößenbereich sehr erfolgreich! Laut Unternehmen sind die Ergebnisse der erste Hinweis darauf, dass bereits eine kostengünstige Haufenlaugung des Oxid- und Übergangsmaterials auf ‚Cordero‘ wirtschaftlich arbeiten könnte. Genaueres wisse man, wenn die laufenden Säulenlaugungstests abgeschlossen seien.

Die Ergebnisse dieses metallurgischen Testprogramms stellen einen wichtigen Schritt zur weiteren Risikominimierung des ‚Cordero‘-Projekts dar. Alle wichtigen Gesteinstypen, die sulfidisches Erz beherbergen, erzielten mit herkömmlichen Flotationsverfahren ausgezeichnete Ausbeuten, um saubere und gut verkaufbare Konzentrate zu erzeugen.



Somit ist eigentlich klar, dass sich diese Ergebnisse sehr positiv auf die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts auswirken und auch in der ‚PEA‘, positiv zur Geltung kommen werden. Das wird wieder richtig spannend!

Obendrein gab Discovery noch Ergebnisse von den ersten 13 Bohrlöcher seines ‚Phase-2‘-Bohrprogramms im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt. Zu den Highlights der ersten 13 Bohrlöcher gehören:

Bohrloch C21-510 das auf 241 g/t Silberäquivalent (AgEq) bestehend aus 104 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,8 % Pb und 2,5 % Zn über 73,1 m in nur 75 m Tiefe traf, sowie

103 g/t AgEq für 39 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,8% Pb und 0,7% Zn über 133 m in ebenfalls oberflächennahen 69 m Tiefe in Bohrloch C21-523!

Spitzengehalte von 300 g/t AgEq für 101 g/t Ag, 0,12 g/t Au, 1,6 % Pp und 3,2 % Zn über 23 m einschließlich 795,5 g/t AgEq (257 g/t Ag, 0,26 g/t Au, 4,1 % Pb und 8,1 % Zn) wurden in der Bohrung C21-519 durchteuft!

Als weiteren Volltreffer kann man das Bohrloch C21-537 bezeichnen, welches 298 g/t AgEq (94 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 1,7 % Pb und 3,3 % Zn) über 22,6 m in 409,8 m hervorbrachte!

Weitere Bohr-Highlight finden Sie in der folgenden Tabelle:

Quelle: Discovery Silver

Taj Singh, CEO und Präsident von Discovery Silver sieht schon jetzt weiteres Potenzial und hat auch schon eine genaue Vorstellung davon, wie er den „MEGA-Rohstoff-Schatz“-seines Unternehmens heben will:

„Die wichtigsten Abschnitte dieser Pressemitteilung stammen sowohl aus dem Nord- als auch aus dem Südkorridor und zeigen das Potenzial, die hochgradige Ressource zu erweitern, wenn wir die Bohrabstände auf der gesamten Lagerstätte im Rahmen unseres ‚Phase 2‘-Bohrprogramms verkleinern.“

Durchweg hohe Mineralisierung!

Insgesamt bestätigen die Bohrergebnisse durchweg die hohe Kontinuität der mineralisierten Zonen, wobei insbesondere der nordöstliche Abschnitt des Südkorridors sowie der zentrale Teil des Südkorridors mit hervorragenden Ergebnissen punkten konnten.

Derzeit arbeitet Discovery Silver mit Hochdruck an der Ressourcenaktualisierung, deren Veröffentlichung ursprünglich für Ende September geplant war, sich aber aufgrund der Einbeziehung zusätzlicher Bohrmeter etwas verzögert hat. Aber unserer Meinung nach ist es eher eine Frage von Tagen als Wochen, bis die Ressource aktualisiert wird, was signifikantes Kurspotenzial nach der jüngsten Marktkorrektur freisetzen sollte!

Die Verzögerung bei der Ressourcenschätzung begründe Taj Singh wie folgt:

„Die kurze Verzögerung bei der Bereitstellung unserer Ressourcenschätzung bis Mitte Oktober ist aufgrund der Einbeziehung von etwa 15.000 Bohrmeter zusätzlicher Bohrdaten zurückzuführen, die nach dem Stichtag für das ‚Phase 1‘-Bohrprogramm abgeschlossen wurden. Diese zusätzlichen Bohrdaten werden voraussichtlich zu einer besseren Definition der hochgradigen Zonen führen und die Gesamtklassifizierung der Ressourcenschätzung für die Lagerstätte verbessern.“





Fazit:

Eigentlich könnte es bei Discovery Silver (WKN: A2DW38) nicht besser laufen. Mit mehr als 80 Mio. CAD cash und einem prall gefüllten „News-Köcher“ bezüglich weiterer Ergebnisse aus dem ‚Phase 2‘-Bohrprogramm, einer aktualisierten Ressourcenschätzung sowie eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (‚PEA‘), die übrigens noch vor Jahresende zu erwarten ist, sind definitiv „explosive“-News schon zeitnah zu erwarten! Und dieser wahre Reigen an „News-Pfeilen“ werden ihre Ziele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verfehlen werden.

