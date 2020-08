Dirk Müller – Fonds testet Unterstützung

Liebe Leser,



Crash-Propheten jagen Anleger aus Aktien raus und verdienen ihr Geld mit Angst. Dirk Müller hat im März Hunderte Millionen eingesammelt in seinen Fonds bei üppigen Gebühren. Da gehört es sich, dass man diesen Einsatz von gutem Geld privater Anleger auf den Prüfstand stellt. Was ist aus dem Geld geworden? Nun – wer im März bei DAX 8.200 in den Dirk Müller Fonds 10.000 Euro investierte, hat jetzt noch ca. 9.500 Euro über, vor Gebühren wie unser geschätzter Kollege Markus Koch gestern nochmal vorrechnete. Minus 5%. Wer 10.000 Euro in den DAX oder in unser Tradingdepot investierte, der hat 15.500 bzw. 16.400 Euro.



Ein Unterschied in der Performance von sagenhaften 60!!% und mehr. Was will man sagen – bei Crash-Propheten mag man mit Untergangsstimmung unterhalten werden. Sie kosten aber unglaublich viel Geld. Gilt übrigens auch für Friedrich & W. und wie sie alle heißen. Was sollte noch gleich passieren? Corona sollte der Sargnagel für den Euro sein. Was passierte? Der Euro ist stark wie seit Jahren nicht. Aktien rennen. Deutschland, das ja so schlecht regiert sein sollte und an den Abgrund trudeln sollte, steht prächtig da in Corona im Vergleich zu den USA und vielen anderen. Fazit – Augen auf bei der Vermögensanlage. Nur konstruktiv und positiv lässt sich Geld verdienen. Übrigens – Fairness ist wichtig. Der früher als Crash-Prophet bekannte Max Otte liegt mit seinem von ihm beratenen Fonds durchaus ordentlich im Rennen seit März. Wer übrigens den Unfug von Friedrich Weick seit Jahren verfolgt, der sieht das System der Crash-Propheten. Seit 10 Jahren predigen beide den Untergang des Euro. Das können sie jahrzehntelang durchziehen, denn man vertröstet seine Fans immer gleich als Crash-Prophet, nämlich mit einem “irgendwann wird es so kommen”. Crash-Propheten agieren stets wie ein Anhänger des HSV, der die Meisterschaft vorhersagt. Ja, kann passieren. Nur, ob wir alle das jemals noch erleben werden……