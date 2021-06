Direkt vom Parkett

Nachdem die amerikanischen Technologie-Werte in den letzten Wochen gegenüber den sogenannten Value-Titeln im Dow Jones eher schwächer abschnitten, meldete sich der Technologie-Index Nasdaq 100 in dieser Handelswoche fulminant zurück – und markierte bei rund 14.300 Punkten ein neues Allzeithoch. Getrieben wurde der Index dabei wohl zum einen von Fed-Chef Powell, als auch vom Index-Dickschiff Microsoft, das zum ersten Mal in seiner Historie die Marke von 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung übersteigen konnte.



Es scheint keine Ruhe beim Tübinger Impfstoff-Hersteller CureVac einzukehren. Nachdem die Aktie nach der vorgelegten Impfstoff-Studie in der letzten Woche heftige Kurskapriolen schlug, war auch in dieser Woche einiges los: Zum einen muss das Unternehmen – wie am Donnerstag im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt wurde – auf seinen Gründer Ingmar Hoerr als Aufsichtsratsmitglied verzichten; zum anderen sieht sich CureVac mit dem Verdacht der Marktmanipulation konfrontiert. Aktuell untersucht die Bafin entsprechende Handelsaktivitäten rund um den Kurssturz in der letzten Handelswoche. Nach der vorgelegten Impfstoff-Studie verlor die CureVac-Aktie zwischenzeitlich um 50%.



BioNTech verlief die Handelswoche einmal mehr deutlich entspannter. Wie das Unternehmen berichtet, sollen zusätzliche Impfkapazitäten aufgebaut werden, um die Pandemie weiter in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus will sich das Unternehmen aber von nun an wieder verstärkt der Erforschung von Impfstoffen gegen Krebserkrankungen widmen. Das bestätigte BioNTech-Chef und Gründer Sahin dieser Tage. BioNTech-Aktien legen auf Wochensicht rund 13% zu.