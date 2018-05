Directors' Dealings: Wenn Insider Aktien handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wer kennt sich besser mit einem Unternehmen aus als die zugehörigen Vorstände und Aufsichtsräte? In der Regel kaum jemand, so die Analysten der DZ BANK.



Wenn Personen aus diesem Kreis daher die Aktien des eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen würden, könnte dies ein Hinweis auf die zukünftige Geschäfts- und vielleicht auch Aktienkursentwicklung sein. Anleger sollten daher die Eigengeschäfte der Führungskräfte, so genannte Directors' Dealings, stets im Auge haben.



Kapitalmärkte sollten möglichst transparent sein und alle Marktteilnehmer gleich behandeln. Um dies zu gewährleisten, sei in Deutschland im Juli 2002 (in den USA bereits im Jahr 1933) eine Meldepflicht für Insider-Transaktionen eingeführt worden. Unter Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen hätten, würden neben den bereits erwähnten Führungskräften auch Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, unterhaltspflichtige Kinder und andere Verwandte fallen, die seit mindestens einem Jahr demselben Haushalt angehören würden. Des Weiteren würden mit der Führungskraft in enger Beziehung stehende juristische Personen, treuhänderisch tätige Einrichtungen (z.B. Stiftungen) oder Personengesellschaften zum meldepflichtigen Kreis gehören. Sobald das Gesamtvolumen der Wertpapiergeschäfte innerhalb eines Jahres die 5.000-Euro-Marke überschreite, bestehe eine Meldepflicht. Trete dieser Fall ein, müsse das Geschäft spätestens drei Tage nach Ausübung veröffentlicht werden.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Ende letzten Jahres habe niemand anderes als der reichste Mensch der Welt für schlagzeilenträchtige Insider-Transaktionen gesorgt. Jeff Bezos, Gründer und CEO des Internet-Giganten(ISIN US0231351067/ WKN 906866), habe eine Million seiner Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar verkauft. Viel sei spekuliert worden, weshalb sich der Multi-Milliardär von solch einem großen Aktienpaket getrennt habe: Sorge um die Geschäftsentwicklung, Kapital für Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin oder Spenden für wohltätige Zwecke? Dieses Beispiel mache deutlich, dass es viele Gründe für den Verkauf von Aktien gebe, es müssten nicht zwangsweise negative Erwartungen hinsichtlich der Unternehmensentwicklung sein. Sollte dies allerdings der Grund für Bezos' Verkauf gewesen sein, dürfte sich der 54-Jährige nachträglich ärgern und seine Prognosefähigkeiten dürften infrage gestellt werden. Denn seit dieser Insider-Transaktion habe Amazon um rund 50% zugelegt.Deutlich aussagekräftiger seien dagegen in der Regel Käufe von Führungskräften. Während es für Verkäufe zahlreiche Gründe gebe, gebe es für Käufe meist nur einen: man spekuliere auf steigende Kurse. Führungskräfte bzw. Insider, die Aktien ihres Unternehmens kaufen würden, würden normalerweise über genauere und bessere Informationen als andere Marktteilnehmer verfügen und könnten die Perspektive des Unternehmens dementsprechend einschätzen. Decke sich beispielsweise ein Vorstand nach einem Kursrücksetzer oder nach schlechten Zahlen für einen nicht unerheblichen Betrag mit Aktien ein, sei dies häufig als positives Zeichen zu sehen. Als im Februar und März dieses Jahres die Kurse vieler Unternehmen abgesackt seien, hätten viele deutsche Führungskräfte diese Möglichkeit genutzt und so viele Aktien ihrer Gesellschaften wie zuletzt im Jahr 2016 erworben.Anleger, die Directors' Dealings bei ihren Anlageentscheidungen würden hinzuziehen wollen, sollten auch die Größe des Unternehmens und die Kapitalausstattung des Insiders berücksichtigen. Kaufe beispielsweise ein Vorstand eines Small Caps für einen für sein Einkommen hohen Betrag Aktien, habe dies eine andere Bedeutung, als wenn ein(ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Vorstand mit einem zweistelligen Millionengehalt für 100.000 Euro Anteile erwerbe. Insider-Transaktionen bei kleinen Unternehmen seien somit gewichtiger und könnten einen größeren Einfluss auf die zukünftige Kursentwicklung haben.Directors' Dealings oder Insider-Transaktionen könnten interessante Hinweise auf die jeweilige Unternehmensentwicklung geben. Anleger sollten allerdings nicht nur aufgrund eines Verkaufs oder eines Kaufs handeln. Ausschlaggebend sollten letztendlich das Gesamtbild des Unternehmens und die eigene Einschätzung sein. Außerdem dürfe nie vergessen werden: Auch Insider könnten sich täuschen. (Ausgabe vom 25.05.2018) (28.05.2018/ac/a/m)