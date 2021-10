Das Dilemma mit den steigenden Preisen

Die Preise für Gas, Strom, Transport oder Arbeit steigen. Vorausschauende Aktionen sind gefragt

Manche warnen bereits, dass es bei den Lebensmittelpreisen eine zweistellige Inflation geben kann. Viele Dinge und Lebensmittel werden mit hauchdünnen Margen gefertigt, denn der Wettbewerb ist hart. Auch war das Wirtschaftswachstum nach der globalen Finanzkrise eher schleppend. Heute herrscht ein intensiver globaler Wettbewerb und die Frachtraten sind hoch. Oft wurde auch nicht nachhaltig in der Wirtschaft gearbeitet, damit wurden dann die Inputpreise auf ein niedriges Niveau gedrückt.





Ähnliches kann teilweise auch im Bergbau beobachtet werden, wo die Metallpreise oft unter den längerfristigen Kosten für ihren Einsatz liegen. Heute haben wir einen Stau in den Logistikketten. Die Lagerbestände waren niedrig und relativ plötzlich musste aufgestockt werden. Die Containerraten von China in den Westen trifft dies. Im Westen haben sich die Containerraten versechsfacht. Betroffen sind Logistikketten im Moment weltweit. Und Corona führt dazu, dass sich beispielsweise die Lkw-Fahrer bessere Bedingungen wünschen und es nun einen Mangel an ihnen in manchen Regionen gibt. In Frankreich, Spanien und Deutschland fehlen rund 400.000 Lkw-Fahrer. Letztendlich wird dies die Inflation weiter anheizen, denn die Inputkosten steigen.





Produktpreise, die mindestens kurzfristig um zehn bis 30 Prozent ansteigen, könnten drohen. Wenn sich in China eine Angleichung an westliche Löhne ergibt, dann gibt es weniger billige chinesische Waren, sondern eher einen neuen Inflationszyklus. Da hilft es nur vorausschauend zu handeln, den Einkauf von Waren an die Gegebenheiten anzupassen und den Wertverlust mit Goldinvestments aufzufangen.





Vizsla Silver arbeitet am zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen und früher produzierenden Panuco-Projekt (rund 6.700 Hektar, Gold und Silber) in Mexiko. Anfang 2022 wird es eine Mineralressourcenschätzung geben. Tudor Gold besitzt in British Columbia im Goldenen Dreieck das Treaty Creek-Projekt, das laut ersten Mineralressourcenschätzungen vielleicht zu den größten Goldfunden der letzten Jahrzehnte gehört.





