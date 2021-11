Digitale Assets verfolgen unterschiedliche Geldpolitiken

Die Geldpolitik variiert zwischen verschiedenen digitalen Asset-Netzwerken (wie beispielsweise Bitcoin und Ethereum). Dies fließt in das Wertversprechen ein, das von verschiedenen Netzwerken präsentiert wird. Wie und warum unterscheiden sie sich und was bedeutet das für Anleger?

Die Bank of England betrachtet den Begriff „Geldpolitik“ als „die Maßnahmen, die eine Zentralbank oder eine Regierung ergreifen kann, um zu beeinflussen, wie viel Geld sich in der Wirtschaft eines Landes befindet und wie viel es kostet, Kredite aufzunehmen“. Wird dieses Konzept auf digitale Asset-Netzwerke wie Bitcoin oder Ethereum übertragen, kann man sich die Geldpolitik für digitale Assets als das Mittel vorstellen, mit dem die Menge an Coins (Kryptowährungen) oder Token im Laufe der Zeit im/durch/für das digitale Asset-Netzwerk bestimmt wird. Diese Bestimmung ist in einem Softwarecode geschrieben, kann aber von einer Firma, einer Gruppe von Netzwerkbenutzern oder einer anderen Partei bestimmt werden. Die Variation hilft, digitale Asset-Netzwerke voneinander zu unterscheiden, hilft bei der Gestaltung von Wertversprechen – und bietet letztendlich eine Grundlage für die Investment-Allokation.



Wie unterscheidet sich die Geldpolitik in den digitalen Asset-Netzwerken?

Die Geldpolitik von Bitcoin ändert sich nicht. Das Gesamtangebot an Bitcoins ist begrenzt: Es werden immer nur 21 Millionen Bitcoins geschaffen1. Damit dieses Limit geändert werden kann, wäre die Zustimmung2 der Mehrheit der über 10.000 Bitcoin-Knoten3 erforderlich, auf denen die Open-Source-Software ausgeführt wird. In der Vergangenheit gab es Uneinigkeit darüber, wie viele Bitcoins geschaffen werden sollen, was zu „fest zusammenhängenden“ Bitcoin-Varianten (z.B. Bitcoin Cash) geführt hat. Die Menge der neu geschaffenen Bitcoins nimmt mit der Zeit ab. Alle vier Jahre wird die Menge an Bitcoins um 50 Prozent reduziert („die Halbierung“4). Der letzte Bitcoin wird ungefähr 2140 geschürft. In diesem Sinn ist Bitcoin inflationär (das heißt: Es wird jeden Tag mehr Bitcoin bis 2140 geschürft), aber die geschaffene Menge nimmt mit der Zeit ab (deflationär). Dies führt dazu, dass einige Bitcoin mit „digitalem Gold“ vergleichen, was einen gewissen Sinn ergibt, bis man bedenkt, dass die Menge des neu geförderten Goldes als Reaktion auf den Goldpreis zu jedem Zeitpunkt steigt / sinkt. Dies geschieht bei Bitcoin nicht – die Anzahl der erzeugten Bitcoins steigt bei einem festen Zeitplan.

Quelle: https://www.bitcoinblockhalf.com/

Die Geldpolitik von Ethereum kann und hat sich in der Vergangenheit geändert. Jedes Jahr werden 18 Millionen neue Ether geschaffen. Es gibt keine Obergrenze für die Gesamtmenge an Ether, die erzeugt werden kann. Dies führt dazu, dass einige ihre Geldpolitik als inflationär bezeichnen. Jüngste Änderungen am Ethereum-Quellcode wurden von einer ausreichenden Anzahl von Knoten übernommen, um zu einer Änderung der Geldpolitik zu führen. Dies wurde als „London Hard Fork“ bezeichnet5, das aufgrund der Umsetzung des Ethereum Improvement Proposal 1559 entstand. Immer wenn jemand das Ethereum-Netzwerk nutzt, wird jetzt und in Zukunft ein Teil der an die Miner gezahlten Gebühr „verbrannt“ (das heißt, aus dem Angebot genommen und vernichtet). Das hat zu einer Situation geführt, in der an manchen Tagen mehr Ether verbrannt als neu geschaffen wurde, was man als „deflationär“ bezeichnen könnte.

Quelle: Token Terminal. Die historische Wertentwicklung is​t kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, da der Wert jeder Anlage fallen kann.​

Es gibt eine Vielzahl verschiedener digitaler Asset-Netzwerke – jedes mit seiner eigenen Geldpolitik, die auf seine funktionalen Bedürfnisse abgestimmt ist. Tether (USDT) ist beispielsweise ein Token, der einem US-Dollar entspricht. Der Emittent von Tether behauptet, dass USDT durch Bankreserven und Kredite gedeckt ist, die dem Wert des im Umlauf befindlichen USDT entsprechen oder diesen übersteigen6. Diese repräsentativen Token werden über viele verschiedene digitale Asset-Netzwerke (zum Beispiel Ethereum, Tron und Algorand) verteilt. Im Gegensatz dazu kann der BNB-Token, der von der Digital Asset Exchange Binance ausgegeben wird7, nach Belieben des Binance-Unternehmens erstellt oder verbrannt werden. Tatsächlich wird jedes Quartal eine bestimmte Menge an BNB-Token verbrannt.



Wie kann die Geldpolitik für digitale Vermögenswerte die Investment-Allokation beeinflussen?

Die Geldpolitik für verschiedene digitale Asset-Netzwerke kann sich auf den erwarteten Marktpreis der betreffenden Coins oder Token auswirken. Betrachten lässt sich dies in Bezug auf Nachfrage und Angebot. In einer Situation, in der immer weniger Coin/Token erzeugt werden (deflationär), verbunden mit einer erhöhten Nachfrage nach Coin/Token, würde man erwarten, dass der Preis steigt. Bei einem Coin/Token, bei dem das Angebot nicht begrenzt ist (inflationär), muss die Nachfrage ausreichen, um das steigende Angebot im Laufe der Zeit zu absorbieren, damit die Preise stabil bleiben oder steigen.



Einige Anleger mögen sich mit einer Geldpolitik wohler fühlen, die sich im Laufe der Zeit nicht ändern kann. Andere bevorzugen möglicherweise eine Situation, in der sich die Geldpolitik als Reaktion auf sich ändernde Bedürfnisse oder Bedingungen ändern kann (zum Beispiel Netzwerkskalierung und höhere Rentabilität). Dies kann jedoch je nach (Unternehmens-) Governance der Organisation, die in der Lage ist, die Geldpolitik zu ändern, mit Risiken verbunden sein.



Schließlich kann der digitale Asset-Raum in dem Sinn als inflationär bezeichnet werden, dass neue Münzen und Token von jedem geschaffen werden können, der die technischen Fähigkeiten dazu besitzt. Das Wachstumspotenzial wird nur durch das Ausmaß begrenzt, in dem die Menschen neue Bedürfnisse haben, die im Laufe der Zeit befriedigt werden müssen. Jeder Ökonom wird sagen, dass diese grenzenlos sind.



Marktkommentar von Benjamin Dean, Director, Digital Assets bei WisdomTree



