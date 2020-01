Dieses unbekannte Metall lässt selbst Palladium alt aussehen

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Palladiumpreis hat zu Beginn des neuen Jahres seine Gewinne weiter ausgebaut und kostet derzeit rund 2.150 USD pro Unze. Doch selbst diese gewaltige Rallye wird noch, von einem wesentlich unbekannteren, aber auch wesentlich teureren Edelmetall, in den Schatten gestellt - Rhodium.Denn der Rhodiumpreis, das Metall ist fünf Mal so teuer ist wie Gold und kommt vor allem in Katalysatoren zum Einsatz, konnte allein diesen Monat bereits um 32% steigen und kam so dem höchsten Stand seit dem Jahr 2008 nahe. Striktere Vorgaben zur Emissionsbegrenzung haben eine nun schon einige Jahre andauernde Rallye eingeleitet und jetzt kommen Spekulationen auf, dass auch Investoren einsteigen, die darauf wetten, dass Rhodium auf Rekordniveau klettert.Während Rhodium aktuell 7.975 USD pro Unze kostet, waren es 2016 noch weniger als 1.000 USD pro Unze, sodass das wenig bekannte Metall alle anderen wichtigen Rohstoffe in diesem Zeitraum outperformt hat. Wie Palladium fällt auch Rhodium als Beiprodukt des Platin- und Nickelabbaus an, doch ist der Markt wesentlich kleiner, sodass er für große Preisbewegungen anfällig ist, wenn sich Angebot oder Nachfrage ändern.Den drastischen Anstieg dieses Monats führen Beobachter zum einen darauf zurück, dass sich viele Anleger angesichts der Spannungen im Nahen Osten den Edelmetallen zuwandten und zum Beispiel auch den Palladiumpreis um rund 10% nach oben schickten. Zum anderen wird die Rhodiumrallye auf die starke Nachfrage nach dem physischen Metall aus Asien zurückgeführt. Käufe lösten weitere Käufe aus und in einem solch nicht regulierten Markt wie bei Rhodium hatte das massive Auswirkungen.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.