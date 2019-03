Dieser Nebenwert soll 40 Prozent Kurspotenzial bieten

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Schnäppchenjagd ist an der Börse wohl eine der beliebtesten „Sportarten“. Ständig suchen Anleger und Trader nach vermeintlich günstigen Aktien, die sie später dann mit hohen Gewinnen veräußern können. Glaubt man den Analysten von Warburg Research, dann zählt die Aktie von Einhell Germany aktuell genau zu dieser Kategorie. Nach den jüngst veröffentlichten Ergebnissen des Landauer Werkzeugbauunternehmens taxieren die Strategen den fairen Wert der Vorzugsaktie auf 96 Euro. Wird dieses Kursziel erreicht, winkt den heutigen Käufern ein Gewinn von 40 Prozent!

Einhell bietet Gartengeräte und Motorwerkzeuge für den Haushaltsgebrauch an und überzeugt seine Kunden durch gute Qualität und einen starken Service zu gleichzeitig relativ günstigen Preisen. Dabei kommt dem Unternehmen zu Gute, dass die Produktion frühzeitig an externe Fabriken in China ausgelagert wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Einhell einen neuen Rekordumsatz generieren und den Gewinn steigern. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die sich über eine um 20 Cent auf 1,40 Euro je Aktie steigende Dividenden freuen dürfen. Beim Ausblick überzeugt neben den Umsatzzielen vor allem die Prognose einer noch höheren Gewinnmarge in 2019. Damit würde sich der Trend der vergangenen Jahre weiter fortsetzen. Da konnte das Unternehmen seine Erlöse bei einer mehr als stabilen Ertragsentwicklung kontinuierlich steigern.

Der Kurs von Einhell ist daraufhin in der vergangenen Woche kräftig in die Höhe gesprungen. Am Tag der Zahlenbekanntgabe kletterte die im Prime Standard der Deutschen Börse AG gelistete Aktie um rund 14 Prozent. In den Folgetagen konnte das Plus bis auf fast 20 Prozent ausgebaut werden. Neben den Analysten gehen aber auch mehrere wikifolio-Trader davon aus, dass die Aktie immer noch ein Schnäppchen ist. Seit der Zahlenbekanntgabe waren 86 Prozent aller Trades bei Einhell Käufe.

Günstig bewertet und ohne Schulden

Maik Geschke ( „katjuscha“ ) sucht für sein wikifolio „Katjuscha Research Aktientrading“ ganz gezielt nach „wachstumsstarken Nebenwerten mit einer möglichst geringen Verschuldung und einer günstigen Bewertung“. Bei Einhell ist er seit Mitte des vergangenen Jahres durchgehend investiert. In den vergangenen Tagen hat er die Gewichtung aber noch mal deutlich auf jetzt über 7 Prozent erhöht: „Einhell bietet bei einem KGV von 9-10 und 2 Prozent Dividendenrendite immerhin 5 Prozent Umsatzwachstum bei einer netto schuldenfreien Bilanz. Das können derzeit nicht viele Unternehmen in diesem Zusammenspiel von sich behaupten. Ich erwarte hier auch kurzfristig bereits deutlich höhere Kurse“.

Den Wert seines wikifolios konnte der sehr erfahrene Trader seit dem Start im Herbst 2013 um 96 Prozent steigern. Auf Jahressicht fiel allerdings ein Minus von 17 Prozent an. Der lange Zeit sehr überschaubare Maximalverlust hat sich in dieser Phase zudem auf knapp 30 Prozent verdoppelt. Trotzdem zählt sein Musterdepot mit Blick auf das im wikifolio-Zertifikat investierte Kapital (2,6 Mio. Euro) unverändert zu den größten Anlegerlieblingen.

Über 20 Prozent Plus seit dem Jahreswechsel

Dasselbe gilt für das wikifolio „Chancen suchen und finden“ von Lukas Spang ( „Junolyst“ ), der auf eine ähnlich durchwachsene 12-Monats-Bilanz zurückblicken muss. Bei einem noch höheren Maximalverlust von 42 Prozent liegt die Gesamtperformance 5 ½ Jahre nach Eröffnung des wikifolios aber auch bei fast 180 Prozent. Im laufenden Jahr gelang bislang ein Plus von 22 Prozent. Dazu beigetragen hat zuletzt auch wieder die Einhell-Aktie, die der noch relativ junge, dafür aber schon sehr erfahrene Trader seit Mitte 2017 in seinem Portfolio (ca. 5 Prozent Depotanteil) hat. Da er bei den Depotwerten vor allem auf „Nebenwerte mit Zukunftspotenzial“ setzt, bringt er eine Menge Geduld und das notwendige Durchhaltevermögen mit. An der Börse dauert es manchmal nämlich etwas länger, bis auch andere Marktteilnehmer das vermeintliche Potenzial eines Titels erkennen und die Aktie dann durchstartet. Bei Einhell könnte der Startschuss jetzt gefallen sein.

