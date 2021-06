Dieselgate holt VW wieder ein

1. Volkswagen (WKN 766403)

Der Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett kommt heute aus Wolfsburg. Die VW-Aktie muss zur Wochenmitte Kursverluste von rund 2,8% hinnehmen. Gestern Abend wurde bekannt, dass ein US-Gericht im Bundesstaat Ohio entschied, dass Klagen gegen den Konzern auch auf regionaler Ebene geführt werden dürfen. Auf Bundesebene konnte Volkswagen vor einiger Zeit Einigung mit den USA erzielen – doch nun könnten auch auf regionaler Ebene milliardenschwere Klagen auf den Konzern zukommen.



2. CureVac (WKN A2P71U)

CureVac-Papiere können sich in einem schwachen Gesamtmarkt behaupten und notieren unter regem Handel in Stuttgart rund 4,6% fester. Damit setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend nach dem deutlichen Kurseinbruch in der letzten Woche weiter fort.



3. Allianz (WKN 840400)

Schwächer notiert auch das DAX-Schwergewicht Allianz. Wie der Konzern mitteilte, stiegen Versicherungsbetrüge im Zuge der Corona-Pandemie um rund 10% an. Außerdem rechnet der Konzern im Zuge der Unwetter mit bis zu 25.000 Schadensfällen im Bereich der Automobilversicherungen. Anlegern scheinen die Nachrichten nicht zu gefallen: Die Aktie fällt um 1,3%.