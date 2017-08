Diese deutschen Aktien haben Anleger im Blick

Produktidee: Open End-Turbo- Optionsschein auf Commerzbank Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Commerzbank Call 7,8988 EUR 5,73 TD8YM4 Fallende Kurse Commerzbank Put 11,1289 EUR 5,63 TD8N69 Stand: 12.05.2017 – 11:48 Uhr

Produktidee: Open End-Turbo- Optionsschein auf Lufthansa Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Lufthansa Call 14,2823 EUR 6,23 TD8VS6 Fallende Kurse Lufthansa Put 19,5009 EUR 6,07 TD8NFD Stand: 12.05.2017 – 11:50 Uhr

Produktidee: Open End-Turbo- Optionsschein auf Hugo Boss Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Hugo Boss Call 54,0062 EUR 4,53 TD7CQP Fallende Kurse Hugo Boss Put 83,0606 EUR 4,49 TD74QE Stand: 12.05.2017 – 11:52 Uhr

Der DAX® ist von Rekordhoch zu von Rekordhoch geklettert. Dabei stehen etliche Aktien besonders im Fokus der Anleger. Wer sind die Favoriten und welche Aktien haben im aktuellen Umfeld Nachholpotenzial?Prächtige Stimmung bei Investoren: nachdem der DAX® nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich eine kurze Verschnaufpause einlegte, hat sich anschließend die Rekordfahrt fortgesetzt. Unabhängig von der Marktentwicklung standen in den vergangenen Monaten meistens die folgenden fünf Aktien besonders stark im Fokus der Anleger:und. Die Investoren waren in den vergangenen Monaten gegenüber den Aktien der Autohersteller Daimler, BMW und Volkswagen skeptisch eingestellt, weil die Konzerne kräftig in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren, was auf die Profitabilität drückt. Gleichzeitig sind Anleger unsicher, ob die Autohersteller in den nächsten Jahren in den Bereichen Elektromobilität und selbstfahrende Autos eine ähnlich gute Marktstellung erobern können, wie derzeit bei Verbrennungsmotoren. Zuletzt haben Investoren aber verstärkt bei den Papieren zugegriffen, weil sie zu den am niedrigsten bewerteten DAX®-Aktien gehören.Deutlich auf dem Weg nach oben waren zuletzt auch die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank. Nach der Kapitalerhöhung von acht Mrd. Euro hat sich die Kapitalausstattung der Deutschen Bank verbessert. Mit der Rekordfahrt am weltweiten Aktienmarkt und der zunehmenden Volatilität am Anleihenmarkt scheinen sich zudem die Perspektiven für das Investmentbanking aufzuhellen. Die Papiere der Commerzbank profitieren von der Aussicht steigender Zinsen, wodurch der Zinsüberschuss steigen dürfte. Das verbesserte Umfeld am Kapitalmarkt kommt auch der Allianz zugute. Zwar sagen Analysten einen Gewinnrückgang für 2017 vorher. Allerdings überzeugt das Papier mit einer hohen Dividendenrendite.Außer dem Quintett haben die Anleger noch die Versorgeraktienundim Blick, wobei die Investoren RWE bevorzugen, weil aus Sicht vieler Anleger der Konzern bei der Restrukturierung besser vorangekommen ist. Börsianer honorieren diese Entwicklung mit einem Kursplus von rund 32 Prozent seit Jahresbeginn – Platz 2 im DAX®-Performanceranking. Ein Favorit der Anleger war zuletzt zudem die-Aktie. Sie sollte von den gesunkenen Ölpreisen profitieren, ebenso wie von dem Anstieg des Euros und schaffte in diesem Jahr bisher einen Kursgewinn von knapp 37 Prozent - Platz 1 im Ranking aller DAX®-Titel. Ebenso wie das Lufthansa-Papier ist zuletzt auch jenes derauf neue 52-Wochen-Hochs ausgebrochen.Unterhalb des DAX® traden Anleger häufig die Aktie von, weshalb der TecDAX-Wert ein größeres Handelsvolumen hat als sehr viele MDAX-Werte. Zuletzt hatte der Chiphersteller einige Anleger mit dem Ausblick auf das zweite Quartal ein wenig verunsichert. Im MDAX stehen die Kunststofftochtervon Bayer häufig im Fokus, ebenso wie der Düngerherstellerund der Modekonzern. Die stärkste Performance aus diesem Trio schaffte 2017 Hugo Boss mit einem Kursanstieg von 19 Prozent. Wie immer sich der Aktienmarkt in den nächsten Monaten entwickeln dürfte – an den Favoriten der Anlegeraufmerksamkeit ändert sich häufig wenig.Quelle: HSBC