Diese Wasserstoff-Aktie machte 1000%

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Zum Wochenstart beliebt bei Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech. Für die Aktie geht es um 3,7% nach oben. Grund dafür sind Berichte über eine Notfallzulassung des in Kooperation mit dem US-Unternehmen Pfizer entwickelten Impfstoffs. Eine Zulassung soll bereits im November möglich sein.

2. S+O Beteiligung (zukünftig Enapter) (WKN: A255G0)

Einen außergewöhnlichen Kursverlauf legt die Aktie von S+O Beteiligungen hin. Alleine in den letzten Wochen legte die Aktie mehrere tausend Prozent zu. Heute geht es für das Papier nochmals über 50% nach oben. Enapter, eine Start-Up-Tochter der Holding, sorgt mit der Ankündigung, 100.000 Wasserstoff-Elektrolyseure jährlich zu bauen, wohl für Begeisterung bei den Anlegern in Stuttgart.

3. Deutsche Bank (WKN: 514000)

Freundlich zeigt sich zum Wochenstart auch die Aktie der Deutschen Bank. Erst am Morgen hatte die Privatbank Barenberg ihr Kursziel für das Geldhaus bei 5 Euro belassen und eine entsprechende Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Wirklich zu stören scheint das die Anleger in Stuttgart nicht, die Aktie legt unter hohen Umsätzen um 2% zu.