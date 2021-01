Diese Termine sollten Sie im Blick behalten

1. Februar Quartalszahlen: Isra Vision, Ryanair, Siemens Healthineers 2. Februar Quartalszahlen: Alphabet, Amazon, BP, Exxon Mobil, Pfizer 3. Februar Quartalszahlen Abbvie, eBay, PayPal, Siemens, Sony Hauptversammlung: Siemens 4. Februar Quartalszahlen: Activision Blizzard, CompuGroup Medical, Deutsche Bank, Ford, Infineon, Merck, Royal Dutch Shell, Unilever Börsengang von Auto1: Das sollten Sie wissen 5. Februar Quartalszahlen: Aurubis, Linde, Sanofi Hauptversammlung: Thyssenkrupp

