Diese Tech-Aktien haben überrascht

Die Börsen und vor allem die Technologie-Titel haben sich nach dem Pandemie-Schock sehr schnell wieder erholt. Margaret Vitrano, Co-Portfolio Manager des Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, schätzt die weiteren Aussichten der Tech-Titel immer noch positiv ein. Drei Fragen und Antworten:

Fühlen Sie sich auch nach dem gewaltigen Anstieg noch wohl dabei, hoch bewertete Technologieaktien wie Microsoft, Alphabet und Apple zu halten?

Es ist ja überraschend, dass in diesem Pandamie-Abschwung Wachstumstitel trotzdem noch am besten abgeschnitten haben. Und so sehr das auch überraschen mag, es ist erklärbar: Wachstumsaktien sind oft Tech-Titel und die waren von Shutdown und Heimarbeit nicht nur weniger betroffen, sondern konnten davon stark profitieren. Die Pandemie hat die digitale Transformation beschleunigt, angeführt von Unternehmen wie Akamai Technologies und Amazon. Wir dachten, wir würden mehr Unternehmen sehen, die die Erwartungen nicht erfüllen und insgesamt deutlich volatilere Ergebnisse. Stattdessen gab es überraschend starke Resultate und gute Ausblicke in allen Tech-Bereichen. Dabei schnitten Unternehmen der Informationssicherheit ebenso stark ab wie Cloud- und Datenanbieter wie VMware, Nutanix und Splunk. Diese profitieren davon, dass Unternehmen mehr Cloud-Anwendungen nutzen.

Glauben Sie, dass die Märkte im Laufe des Jahres ihre Höchststände wieder übertreffen können?

Das ist schwierig zu sagen. In dieser kurzen Zeit kann es natürlich vieles sowohl in der Wirtschaft wie auch auf der Gesundheitsseite geben, was die eigentliche Entwicklung stark verfälscht. Es ist wesentlich leichter davon auszugehen, dass die Märkte in zwei Jahren gestiegen sein werden.

Sollten Anleger weiter in Aktien investiert bleiben oder lieber Gewinne mitnehmen?

Der Markt rechnet mit einer V-förmigen Erholung, wobei sich die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2021 erholt haben und gegenüber 2019 leicht gestiegen sein dürften. Dies gilt besonders für Unternehmen wie UnitedHealth Group, Facebook, Nvidia und Amazon, die gute Chancen auf Gewinnwachstum haben. Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Auto oder Reisen werden es dagegen wesentlich schwerer haben. Investoren mögen bestimmte Sektoren zu optimistisch sehen. Die Konjunkturpakete aber lassen tatsächlich eine Erholung erwarten. Was Investoren aktuell tun sollten, hängt daher von ihrem Zeithorizont ab: Die Wirtschaft wird sich nach und nach erholen, langfristige Anleger werden davon profitieren.



