Diese Impfstoff-Aktien haussieren weiter

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Klarer Favorit unter Stuttgarter Anlegern ist heute die Aktie des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech, die bis zum Mittag 9% zulegt. Nach den kräftigen Kurszuwächsen gestern scheinen die Anleger weiterhin positiv gestimmt zu sein. Spannend wird es heute Nachmittag, wenn BioNTech einerseits Zahlen zum dritten Quartal bekannt gibt, andererseits aber auch über den operativen Fortschritt bei der Impfstoff-Entwicklung berichtet.

2. Pfizer (WKN: 852009)

Ebenfalls sehr rege gehandelte in Stuttgart wird am Dienstag die Pfizer-Aktie. Der Pharma-Konzern aus den USA entwickelte in Kooperation mit BioNTech den Corona-Impfstoff und kann somit ebenfalls von der gestrigen, positiven Meldung profitieren. Die Papiere notieren fast 4% im Plus.



3. Deutsche Post (WKN: 555200)

Wo Licht ist, ist auch Schatten: So findet sich die Aktie der Deutschen Post heute auf der Verlierer-Seite im DAX wieder. Zwar legte der Logistik-Konzern gute Quartalszahlen vor und wurde jüngst von Analysten der UBS positiv erwähnt, doch helfen kann das der Aktie heute nicht: Sie notiert gut 6% im Minus.