Diese Gaming-Aktie machte in den letzten 12 Monaten 1.300 Prozent

1. GameStop (WKN A0HGDX)

Für Aufsehen unter Stuttgarter Anlegern sorgt am Montag die Aktie des Gaming-Unternehmens GameStop. Die Aktie, die seit einigen Monaten unter dem Einfluss von Shortsellern steht, kann heute um bis zu 65% zulegen. Auf Jahressicht entwickelte sich die Aktie von zeitweise 3 Dollar auf bis über 70 Dollar – eine Performance von 1.300 %. Das Unternehmen hat jedoch seit geraumer Zeit mit sinkenden Umsätzen und starker Konkurrenz aus dem Online-Handel zu kämpfen.



2. TUI (WKN: TUAG00)

Auch die TUI-Aktie steht zum Wochenstart im Fokus der Anleger. Unter hohen Umsätzen verliert die Aktie des Reise-Konzerns aber über 2%. Damit fallen die Papiere unter die Marke von 4 Euro. Das Unternehmen führte unlängst eine Kapitalerhöhung durch und der Bund sprang dem unter der Corona-Pandemie leidenden Konzern finanziell zur Seite.



3. Zalando (WKN: ZAL111)

Die höchsten Umsätze auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden in der Zalando-Aktie festgestellt. Der deutsche Online-Shopping-Primus konnte im vergangenen Jahr über 125% zulegen und profitiert von weiter steigenden Umsätzen im Online-Geschäft. Die Aktie des Berliner Unternehmen markiert am Montag ein neues Allzeithoch bei 100,45 Euro und notiert 3% fester.