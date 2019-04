Diese Einstiegsfehler solltest DU bei der Cannabis Industrie nicht machen...

Dieser Herr freut sich nicht ohne Grund...

Der Run auf die Cannabis-Aktien ist im vollen Gange. Bist du dabei? Die Legalisierung von Cannabis-Produkten im wichtigsten Abnehmerland USA ist läuft auf Hochtouren. Ein Bundesstaat nach dem anderen verändert seine Gesetze zu Gunsten eines Cannabis-Konsums zu privaten Zwecken.







Seit Juli 2019 ist Cannabis Besitz in New Mexiko legal

New Mexiko ist ein Wüstenstaat um gegen von Bundesstaaten, in denen der Besitz nicht erlaubt ist. Dies hat dazu geführt, dass abertausende Menschen in den benachbarten Staat reisen, um dort in Cannabis Shops einzukaufen. Abertausende Läden und Shops und somit Arbeitsplätze sind entstanden. Die Einnahmen wandern weg von Kriminellen und hinein in die Staatskasse von New Mexiko. Dieser lässt von einem Teil der Gelder Schulen renovieren.

Quelle: www.marijuanaindex.com







Neuer Marijuna Aktienindex steigt auf über 300 Punkte.

Die Aussicht auf exorbitante Profite in der Cannabis Industrie sind nicht unbegründet. So hatte doch bereits das Land Kanada den Konsum komplett legalisiert. Seitdem sind Milliarden von Dollar in die Produktion und Verarbeitung geflossen. Unternehmen wie Cronos produzieren inzwischen maschinell am Fließband mit 6 statt 1 Ernte (illegale Produzenten) pro Jahr. Durch viele Kontrollen wird die Qualität von Mal zu Mal gesteigert. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ernten Roboter das "Gras" und steigern die Profite der Produzenten (siehe unten).







Schütze dein Kapital gegen die Entwertung durch Inflation (1,3 %)!

Jetzt investieren: https://naga.com/interest-rate

*Mindestbetrag: Nur 101,35 €





Eine Liste mit allen handelbaren Cannabis-Aktien im NAGA Trader:





Aurora, Canopy und Cronos laufen derzeit am besten

Zwischen 12 und 19 % lag allein der Wertzuwachs der drei Börsennotierten Cannabis-Unternehmen Aurora, Canopy und Cronos. Aurora Cannabis ist ein kanadischer Hersteller dessen Aktie im Toronto Stock Index als ACB gelistet ist. Die Firma verfügt über 8 Produktionsstätten sowie Verkaufslizenzen in 18 Ländern. Im Dezember kaufte Canopy zudem den Tuttlinger Vaporizerhersteller Storz & Brickel für 145 Mio. €, um sich neue Käuferschichten zu sichern. Final sehr wir auch bei Cronos ein florierendes Geschäft mit starken Wachstumszahlen von zuletzt 248 % in Q4 2018.





Jetzt abonnieren unter: https://www.turbotrend.eu/





Vielfältige Vermarktungsmöglichkeiten

Das Rauchen der Cannabis Blüten war bloß der Anfang. Viel interessanter sind die weiteren Vermarktungsmöglichkeiten der Pflanze. Darunter medizinische Cremes, Shampoos und Öle sowie Flavors in Nahrungsmitteln wie Tee und Bier. In der Schweiz verkauft sogar der Supermarktgigant Lidl Cannabis Waren. Wenn erst die Pharmaindustrie auf den Wachstumszug aufspringt, werden die Aktien der Cannabis-Hersteller durch die Decke gehen. Bis dahin stecken dies

Weitere Tech-IPOs in der Pipeline





Auf das Wachstum und den Schutz Deines Vermögens!













Christoph Janß

Hamburg, 17. April 2019

NAGA Brokers, Daily Report

















Abonniere jetzt den täglichen GRATIS Daily Report per E-Mail, inkl. der Top 5 Themen des Tages, 2x Handelsempfehlungen + Spielplan der Woche







Jetzt GRATIS anmelden unter: https://bit.ly/2GhBaXK