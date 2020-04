Diese Aktien sind meine Einkaufskandidaten für eine erneute Ausverkaufswelle

In einer so ungewissen Lage habe ich mich dazu entschieden, mein Augenmerk auf Aktien zu legen, die von der Krise profitieren und auch nach der Krise über ein meiner Ansicht nach besseres geschäftliches Umfeld verfügen als vor der Krise.Ich will es nicht ausschließen, dass der DAX nochmals in Richtung 8.000 Punkte abtaucht. Noch immer möchte ich nicht darauf wetten, weil ich die Wissenschaftler, Forscher und Mediziner nicht unterschätzen möchte. Daher verkaufen wir ja auch nicht unser komplettes Portfolio. Aber. Dazu habe ich letzte Woche schon mit einer Einkaufsliste angefangen, die ich heute fortführen möchte.Ich gehe auf folgende Branchen und Bereiche ein:. Zu den einzelnen Aktien empfehle ich jeweils Schnäppchenspreise, die gegebenenfalls nur sehr kurzzeitig erreicht werden. Dennoch würde ich nicht limitierte Kauforders für die Einkaufsliste ins Depot legen, denn damit laufen wir Gefahr, mehr zu kaufen als wir Geld haben. Wir müssen dann- dafür haben wir ja den Express-Dienst mit SMS-Benachrichtigung :-)."Ausblick: Einkaufsliste für eine erneute Ausverkaufswelle" unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1734#ch04