Diese Airline-Aktie stürzte ab

1. CD Projekt (WKN: 534356)

Erneut für schlechte Laune bei Anlegern sorgen die Papiere des polnischen Spiele-Herstellers CD Projekt. Am Freitagvormittag verlieren die Papiere ca. 20%. Grund dafür ist die Meldung darüber, dass der PlayStation-Konzern Sony das neue CD Projekt-Spiel „Cyberpunk 2077“ aus seinem Online-Store schmeißt. Das Spiel hatte wegen zu vieler Bugs für viel Kritik gesorgt.



2. SAP (WKN: 716460)

Zum Wochenende zählen die Papiere des SAP-Konzerns zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie kann ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und notiert zum Mittag bei knapp 106 Euro pro Anteilsschein. Der Weg zum Vor-Crash-Niveau bei ca. 140 Euro ist jedoch noch lang.



3. Norwegian Air (WKN: A0BLAH)

Für die Papiere der norwegischen Airline Norwegian Air Shuttle geht es auf dem Stuttgarter Börsenparkett um fast 40% gen Süden. Vor einer Woche hatte das Unternehmen Gläubigerschutz beantragt. An der gestern abgehaltenen Aktionärsversammlung stimmte die Mehrheit der Anteilseigner einem umfangreichen Finanzierungsplan zu. Dazu gehören u. a. die Neuemission von Aktien im Wert von 377 Mio. Euro. Der Handel mit den Papieren wurde gestern an der Osloer Börse zum Teil ausgesetzt.