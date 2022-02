„Diem“-Rückzug offiziell

In der letzten Woche wurde noch spekuliert, jetzt ist es offiziell: Facebook (Meta) zieht sich aus dem Projekt der Digitalwährung „Diem“ zurück. Für den Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, war dieser Schritt zu erwarten. „Die Rechtsrahmen für Stablecoins sind weder in der EU noch in USA ausreichend vorhanden, damit Unternehmen in innovative Zahlungssysteme investieren. Insbesondere Europa vergibt dadurch eine große Chance.



Auch die anstehende europäische Verordnung Markets in Crypto-Assets, kurz MiCA, hilft dabei nicht. Sie ist zu bürokratisch und setzt einen Zustimmungsvorbehalt der EZB bei privaten Stablecoins voraus. Die Ampel-Koalition wird sich daher für effektive und zügige Genehmigungsverfahren für FinTechs einsetzen. Auch der Prozess zur Einführung eines digitalen Euro muss verbessert werden. Insbesondere muss deutlich werden, wo der Nutzen für die Verbraucher beim digitalen Euro liegen. Daran mangelt es noch“, so Schäffler.