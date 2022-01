Dick`s Sporting Goods – Die Aktie des Sportartikelhändlers könnte in Kürze ein Breakout-Signal liefern!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: DKS ISIN: US2533931026



Rückblick: Dick`s Sporting Goods ist im Einzelhandel mit einem umfangreichen Sortiment an authentischer Sportausrüstung, Bekleidung, Schuhen und Accessoires tätig. Das Unternehmen wurde bereits 1948 gegründet. Trotz der Gesamtmarktschwäche kann sich die Aktie des Sportartikelhändlers sehr gut halten und läuft in den letzten Wochen seitwärts.

Meinung: Dick`s hat in der Pandemie Geschäfte in Mini-Lagerhäuser verwandelt, um die Abholung von Parkplätzen als schnellere Option anbieten zu können. Durch die eingesparten Versandkosten konnte mehr Geld verdient werden. Die Kunden haben auch weniger auf den Preis geachtet, wenn sie Artikel in den virtuellen Einkaufswagen gelegt haben. Es kam zu einer Ausweitung der Margen, da die Verbraucher auf Shopping-Tour waren und der Einzelhändler auch gelernt hat, sein E-Commerce-Geschäft effizient zu betreiben. Bei positiven Signalen vom Gesamtmarkt stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Anleger bei der Aktie des Sportartikelhändlers zugreifen.

Chart vom 25.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 116.82 USD



Setup: Bei einem Breakout über 118 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Stopp ließe sich nach dem Einstieg unter dem EMA-20 platzieren.

Meine Meinung zu Dick`s Sporting Goods ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DKS



