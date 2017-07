Dic Asset emittiert fünfjährige Anleihe

Handelsumsätze von mehr als 8 Millionen Euro verzeichnete der neue 130 Millionen Euro schwere Bond der Dic Asset AG (WKN: A2GSCV) an der Börse Stuttgart. Der Zinssatz liegt für die fünfjährige Laufzeit bei 3,25 Prozent p.a. Die Rückzahlung ist auf den 11.07.2022 datiert. Kündigen kann der Emittent die Anleihe ab dem 11.07.2020 zu 102,0 Prozent und ab dem 11.07.2021 zu 101,0 Prozent. Die Anleihe ist zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar.Die Dic Asset AG ist auf Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien und Einzelhandelsobjekte, in Deutschland spezialisiert. Eigenen Angaben zufolge managt das Unternehmen an sechs Standorten Portfolios mit rund 200 Objekten mit einem gesamten Immobilienvermögen von ca. 3,6 Mrd. Euro. In den veröffentlichten Geschäftszahlen des Jahres 2016 ist ein EBIT von 79,6 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von -29,4 Mio. Euro ausgewiesen. Das EPRA-Ergebnis liegt bei 44,1 Mio. Euro.EPRA-Ergebnis ist ein nach EPRA-Empfehlungen ermitteltes Konzernergebnis und gilt als Indikator für das operative Ergebnis eines Immobilienbestandhalters. Das Konzernergebnis nach IFRS wird um Sondereffekte (z.B. aus Veräußerungen) sowie um Bewertungsveränderungen von Immobilien und Finanzderivate bereinigt.