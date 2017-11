Diamantenexplorer Arctic Star verstärkt sich mit neuem CEO

Arctic Star Exploration Corp. (TSXV: ADD, FRA: 82A1) verstärkt das Management durch Scott Eldridge als neuen President und Chief Executive Officer. Der bisherige CEO, Patrick Power, übernimmt die Aufgabe als Executive Chairman. Jared Lazerson kommt als zusätzlicher Director an Bord. Jared ist insbesondere als CEO beim Lithiumexplorer MGX Minerals (TSXV: XMG, FRA: 1MG) bekannt geworden und gilt in der Finanzwelt als bestens vernetzt.

Scott Eldridge verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und allgemeines Management im Bergbausektor. Er besitzt einen Abschluss als Bachelor of Business Administration der Capilano University und einen MBA der Central European University. Er ist Mitbegründer von Euroscandic International Group Inc., einem Privatunternehmen, das Rohstoffunternehmen Investmentbanking- und Beratungsleistungen erbringt; dort fungierte er von 2008 bis 2016 als President und CEO. Während er in der Branche tätig war, zeichnete er verantwortlich für die Beschaffung von mehr als 500 Millionen CAD für Bergbauprojekte, sowohl durch Eigen- wie auch Fremdkapitalfinanzierung, in einem Spektrum von der Explorations- bis zur Baufinanzierung rund um den Globus. Er war für private ebenso wie für öffentliche Unternehmen mehrfach als Direktor und in Führungsrollen tätig.

Jared Lazerson hat einen Business-Administration-Abschluss der University of Pennsylvania im Bereich internationale Beziehungen. Jared Lazerson ist CEO beim Bergbauunternehmen MGX Minerals (CSE: XMG) mit Fokus auf Lithium und Magnesium. Unter Jareds Leitung steigerte sich die Marktkapitalisierung in den vergangenen fünf Jahren von 2 Millionen CAD auf einen aktuellen Wert von 100 Millionen CAD. MGX Minerals hat Technologien für die Lithiumgewinnung aus Sole erworben; die den Schritt der solaren Verdunstung eliminiert und damit die Verarbeitungszeit erheblich reduziert.

Arctic hat seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern im Rahmen seines Aktienoptionsplans insgesamt 5.275.000 Aktienoptionen für den Erwerb von bis zu 5.275.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt. Jede Option berechtigt während eines Zeitraums von fünf Jahren zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von $ 0,175.

Das Unternehmen hält 100 % des vor kurzem erworbenen Diamantprojekts Timantti in der Nähe der Stadt Kuusamo in Finnland. Das Projekt umfasst eine Explorationsgenehmigung für 243 Hektar sowie weitere 95.700 Hektar für Exploration reserviert. Das Projekt befindet sich etwa 450 km nordwestlich der produzierenden Diamantenmine Grib in Russland. Arctic beginnt derzeit mit der Exploration im Projekt Timantti in Finnland, wo zwei diamanthaltige Kimberlite die vermutlich ersten Funde in einem großen Gebiet darstellen. Das Unternehmen kontrolliert ferner Diamanten-Konzessionsgebiete in Nunavut (Stein), den Nordwest-Territorien (Diagras und Redemption). Arctic Star verfügt über ein sehr erfahrenes Diamanten-Explorationsteam, das bereits für zahlreiche Diamanten-Entdeckungen von Weltrang verantwortlich war.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Arctic Star Exploration halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Arctic Star Exploration ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.