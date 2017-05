Dialog und Daimler – Kursexplosion als Prognose

Daimler plus 30 und Dialog gar plus 40 – das sagen Analysten Ende Mai voraus. Dialog und Daimler stehen bei uns mit Discount-Calls und Bonussen in der Favoritenliste – WKNundsowieundauf Dialog. Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor anlässlich der baldigen Markteinführung des iPhone 8 von Apple auf “Buy” mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die für die erste September-Hälfte erwartete Vorstellung des Apple-Verkaufsrenners verspreche produkttechnisch einen Super-Zyklus, schrieb Analyst Thomas Becker. Unter den Chip-Zulieferern für das iPhone 8 zieht der Experte Dialog dem Konkurrenten AMS vor.

Eine Chartanalyse zu Euro und US-Dollar finden Sie im Daily der HSBC…

Der Deutsche Aktienindex pausiert nach der steilen Aufwärtsbewegung der Vorwochen. Dabei zeigen sich bisher aber keine bedrohlichen Signale, die Korrektur verläuft im Gegenteil eher kontrolliert. Die nächsten Kursziele auf der Unterseite sind nahe, und dürften bereits wieder erste Käufer anlocken. Neue Rekorde sind aber unwahrscheinlich.

Der DAX ist nach einer längeren Denkpause letztendlich unter seinen Monatsdurchschnitt gefallen (blaue Kurve), was aber nicht zwangsläufig ein negatives Zeichen ist: Ähnliche Rücksetzer in den Vormonaten wurden relativ schnell wieder aufgeholt. Angesichts der nun bevorstehenden, eher schwachen Sommermonate sowie des bereits weit fortgeschrittenen Aufwärtstrends muss diesmal aber auch die Möglichkeit einer längeren Konsolidierung mit einkalkuliert werden. Bereits um 12.375/12.480 dürften ehemalige Wendepunkte jedoch erfahrungsgemäß wieder eine erste potenzielle Stabilisierungszone bilden. Schnäppchenjäger dürften spätestens an der Untergrenze des Aufwärtstrendkanals (orange) um 12.200 wieder verstärkt aktiv werden. Somit ist das Risiko nach Süden vorläufig überschaubar.

Für einen neuen Aufwärtsimpuls fehlt momentan offenbar die Kraft, dies zeigt der Blick auf die Kursbewegungen der Vortage im hoch aufgelösten 5-Minuten-Chart: Bereits die schwache Verkaufszone um 12.660/12.710 ist vorerst nicht zu überwinden. Erst wenn der DAX auch darüber noch nachgefragt wird, ist ein erneuter Anstieg an die nächsten Hürden um 12.775/12.840 möglich. Noch stärkere Gewinne sind nie auszuschließen, jedoch das deutlich unwahrscheinlichere Szenario.