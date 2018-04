Dialog – irres 100-Prozent-Kursziel ausgerufen

Zugegeben, wir haben 8 Prozent gemogelt. 92 Prozent beträgt die Luft bis zum Kursziel von 38 Euro bei Dialog. Umzusetzen wäre dies mit einem Turbo mit WKN MF3381. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf “Overweight” mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Trotz eines holprigen Starts des Technologie-Hardwaresektors ins neue Jahr bleibe er optimistisch, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer vorliegenden Branchenstudie. Wir sind da skeptisch, fänden schon 30 Euro ein hohes und wünschenswertes Ziel. Deshalb sind auch Discounter wie PP2QP7 eine gute Wahl.

Bei Dialog warteten die Anleger zunächst auf Klarheit mit Blick auf die Beziehungen zu Apple. Ein sehr pessimistisches Szenario sei mittlerweile aber eingepreist, so die Banker.

Wir schauen zum Vergleich mal, ob Dialog in der Relative-Stärke-liste auftaucht und wenn ja – wo…

Sartorius baut Spitzenposition aus – Aixtron auf Rang 3

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX SARTORIUS AG VZO O.N. 129,2 1,41 1,38 42,96 CANCOM SE O.N. 93,2 -0,8 1,28 37,8 AIXTRON SE NA O.N. 16,275 -2,135 1,199 38,421 NEMETSCHEK SE O.N. 96 0,16 1,19 27,49 SMA SOLAR TECHNOL.AG 49,1 0,204 1,172 26,568 ADIDAS AG NA O.N. 210,7 0,05 1,15 14,15 SILTRONIC AG NA O.N. 146,45 -2,17 1,13 27,85 WIRECARD AG 105,5 -0,24 1,13 24,4 ROCKET INTERNET SE 25,3 1,688 1,116 18,474 RWE AG ST O.N. 20,76 -0,432 1,104 9,464