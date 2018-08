Dialog Semiconductor: weiter bärenstark!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) bildete Ende Juni bei 12,44 Euro ein Tief aus, in der Folge konnte die Notierung eine beeindruckende Wende vollziehen und über 50% Performance aufsatteln. In der Spitze ging es sogar bis auf 19,38 Euro nach oben, aktuell steht der Kurs bei 18,95 Euro. Charttechnisch bleiben alle Ampeln auf grün, solange sich die Aktie über der roten Aufwärtstrendgeraden (siehe Chart) bewegt. Fazit: Weiter dranbleiben!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.