Dialog Semiconductor mit neuem Schwächeanfall

Während der DAX seine Halteposition gefunden hat, sind Halbleiter-Aktien weiterhin eine volatile Wette. Bei Dialog Semiconductor zehrt sich die Kurserholung der letzten Wochen allmählich auf. Wer der Aktie grundsätzlich zugeneigt ist, kann sich die Analyse der Credit Suisse ansehen. Die Schweizer haben genau nachgerechnet und sind zu dem Entschluss gekommen, das Kursziel um einen Euro anzuheben. Unsere Favoriten sind die Aktienanleihe (PR5PXV) und der Inliner HU97Q2.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf “Outperform” belassen. Analyst Achal Sultania blickt in einer Studie vom Dienstag optimistischer auf den iPhone-Absatz des wichtigen Dialog-Kunden Apple. Daher passte er auch seine Schätzungen für den Chipkonzern an.

In unserer Relativen-Stärke Liste findet man Dialog in dieser Woche unter den Verlierern.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,612 -1,145 1,364 EVOTEC AG O.N. 12,44 0,688 1,256 SILTRONIC AG NA O.N. 77,2 -0,5 1,19 DRILLISCH AG O.N. 56,57 0,02 1,17 NEMETSCHEK SE O.N. 65,35 1,9 1,16 COMPUGROUP MED.SE O.N. 48,6 0,041 1,143 RWE AG ST O.N. 17,375 2,387 1,143 UTD.INTERNET AG NA 47,5 -0,534 1,137 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 13,055 0,655 1,133 DUERR AG O.N. 95,2 -0,64 1,12

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL MEDIGENE AG NA O.N. 10,195 -0,634 0,883 SUEDZUCKER AG O.N. 19,37 0,155 0,891 GEA GROUP AG 36,18 -1,685 0,93 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 9,462 -0,818 0,933 DIALOG SEMICOND. LS-,10 42,82 -4,324 0,935 COVESTRO AG O.N. 66,3 -0,75 0,94 RTL GROUP 68,4 1,3 0,94 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 37,31 0,377 0,942 BASF SE NA O.N. 85,18 -0,65 0,95 BILFINGER SE O.N. 35,82 -1,728 0,957

