Dialog Semiconductor: Der große Albtraum

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Es gehört zu den eher seltenen Ausnahmeerscheinungen, dass eine einzigeAnalystenempfehlung einen Kurs so drastisch bewegt, wie das gestern beiDialog Semiconductor der Fall war. Offenbar hat der Analyst den wundenPunkt getroffen. Das Geschäft mit Apple hat Dialog Semiconductor zuraktuellen Blüte gebracht, die große Abhängigkeit von den Amerikanernbleibt aber auch die Achillesferse. Aus Sicht der Analysten von BankhausLampe könnte der Albtraum der Aktionäre, ein deutlicher Rückgang desGeschäftsvolumens mit Apple, perspektivisch Wirklichkeit werden.Die Amerikaner würden mit einem großen Team an eigenenStrommanagement-Chips arbeiten, Know-how-Zentren sollen sich in den USAund im Deutschland im Aufbau befinden. Frühestens ab 2019 könnten danndie betroffenen Produkte von Dialog Semiconductor obsolet sein. DiesePerspektive lies die Aktie von Dialog Semiconductor gestern in derSpitze um 36 Prozent abschmieren, bevor eine Erholung einsetzte. Am Endestand immer noch ein Verlust von 14,4 Prozent zu Buche. Offensichtlichist den Anlegern mit der konkreten Drohkulisse klar geworden, dass esnicht ewig so gut weiterlaufen wird, wie aktuell - zu einseitig ist dasWachstumsmodell von Dialog Semiconductor. Das ist freilich auch CEOJalal Bagherli klar, deswegen sollte ja mit der Übernahme von Atmel derBefreiungsschlag eingeleitet werden.Damit war das Unternehmen aber Anfang 2016 gescheitert. Das Managementdürfte bezüglich der Alternativsuche aber am Ball geblieben sein. Dankeiner hohen verfügbaren Liquidität und eines noch florierenden Geschäftskann Dialog Semiconductor den Markt aktuell noch aus einer Position derStärke heraus sondieren. Wer die Aktie jetzt kauft, setzt darauf, dasDialog Semiconductor doch noch der strategische Befreiungsschlaggelingt. Die Unsicherheit zum künftigen Apple-Geschäft dürfte aberzunächst einmal auf dem Kurs lasten und für eine erhöhte Volatilität sorgen.