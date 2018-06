Dialog Semiconductor erwartet geringeren Konzernumsatz - Bayer plant Kapitalerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind in den grünen Bereich zurückgekehrt, so die Analysten der Nord LB.



Hätten am Donnerstag noch 26 DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werte eine negative Entwicklung aufgewiesen, seien es zum Wochenausklang nur noch sieben gewesen. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe wieder 2,76% gutmachen können, die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) gar 4,83%.



DAX +1,18%, MDAX +0,76%, TecDAX +0,57%









Der US-Aktienmarkt sei durch die veröffentlichten Mai-Daten und die Entspannung im weltpolitischen Geschehen reichlich volatil gewesen. Vor allem durch Gewinnmitnahmen hätten die Anleger für heftige Bewegung der Kurse einzelner Werte gesorgte.Dow Jones +0,9%, S&P 500 +1,08%, Nasdaq+1,67%Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe am Montag wieder etwa höher gelegen: 22.462,43.Die Ratingagentur Standard & Poor's habe die Deutsche Bank von "A+" auf "BBB-" herabgestuft, wodurch sich die Refinanzierungskosten des Instituts am Kapitalmarkt verteuert hätten. Derweil habe Vorstands-Chef Sewing die finanzielle Stärke des Instituts bekräftigt.Wegen sinkender Nachfrage des wichtigsten Kunden Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) rechne der Chiphersteller Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200) für 2018 mit 5% geringerem Konzernumsatz. Hintergrund sei, dass Apple einen weiteren Lieferanten habe und künftig seine Chips selbst entwerfen wolle.Der Salzgitter-Konzern (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) sei eigenen Angaben zufolge von den US-Strafzöllen kaum betroffen, habe allerdings die EU um Schutz-Maßnahmen für die Brancheersucht: Man befürchte verstärkte Importe chinesischer Stahlhersteller in den europäischen Markt.Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) plane eine Kapitalerhöhung und wolle 6 Mrd. Euro für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919) einsammeln. Die neuen Aktien würden zunächst den Anteilseignern für 81 Euro angeboten und könnten vom 6. bis 19. Juni gezeichnet werden(04.06.2018/ac/a/m)