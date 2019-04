Dialog Semiconductor – acht Prozent eintüten

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor macht Anlegern weiterhin viel Freude. Die Aktie hat ihre Rally im Sommer 2018 begonnen und Stück für Stück ausgebaut.Als Basiswert bleibt die Aktie weiterhin sehr spannend. Der Discou ter WKN VF1QKP von Vontobel zahlt zum Beispiel acht Prozent p.a. Rendite bei 25 Prozent Discount. Etwas offensiver ist die WKN CP3YW1 der Citi. Wer es noch offensiver mag, greift zum Discount-Call HX8GK5 mit Cap bei 26 und Laufzeit bis Jahresende. Hier beträgt die Rendite 45 Prozent.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Dialog Semiconductor vor dem Abschluss einer umfangreichen Transaktion mit dem Großkunden Apple auf “Overweight” mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dank der vertieften Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller würde der Halbleiterproduzent Dialog die Bilanz geradezu “dramatisch” verbessern, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig würde Dialog die Abhängigkeit von Apple reduzieren. Das ganze Szenario sei am Markt bei weitem noch nicht angemessen bewertet.