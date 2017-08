Dialog Semiconductor: Wo bleibt die Welle?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Bei der Aktie von Dialog Semiconductor ist keine Vorfreude auf die neueiPhone-Generation zu spüren, der Titel dümpelt in der Nähe seinesSechsmonats-Tiefstands. Eine bemerkenswerte Diskrepanz macht die Aktieaktuell aber interessant. Das iPhone 8 sollte ein großer Wurf werden –ob Apple das neue Produkt allerdings schon im September präsentierenkann, ist völlig offen. Die Gerüchteküche brodelt, fast täglich gibt esvermeintliche Insider, die von einer Verspätung berichten – kurz daraufmelden sich wieder Stimmen, die einen Launch im nächsten Monat erwarten.Für Dialog Semiconductor könnte in 2017 einiges davon abhängen, ob esApple gelingt, das Flaggschiff frühzeitig in die Regale zu bringen.Allerdings sollte auch die Aktie der Amerikaner schon jetzt darunterleiden, wenn eine Verspätung beim iPhone 8 eingepreist wird – und hierwird es interessant. In den letzten vier Jahren ist die Aktie von DialogSemiconductor im Groben dem Zyklus von Apple gefolgt, was die Bedeutungdes Großkunden eindrucksvoll veranschaulicht. In den letzten Monatenaber hat sich der Halbleiterproduzent abgekoppelt und deutlichunderperformt.Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger das Risikobewerten, dass die Amerikaner künftig einige Komponenten selbstherstellen könnten. Allerdings dürfte das frühestens ab 2019 der Fallsein, und die Analysten der DZ Bank haben zuletzt selbst das bezweifelt.Möglicherweise hat die Aktie von Dialog Semiconductor daherNachholpotenzial. Sollte Apple pünktlich liefern und eine iPhone-8-Wellean den Märkten lostreten, wäre Dialog sicherlich wieder erste Wahl. Derzuletzt ausgebildete Boden oberhalb von 36 Euro würde jedenfalls einegute Basis für eine Rally darstellen.